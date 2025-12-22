Prima pagină » Social » Lucrarea de refacere a Planșeului Unirii a ajuns într-o etapă importantă. Anunțul primarului Daniel Băluță

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, anunță că lucrarea de refacere a Planșeului Unirii a ajuns într-o etapă importantă.
sursa foto: Daniel Băluță, FB
Petru Mazilu
22 dec. 2025, 17:42, Economic

Anunțul a fost făcut luni pe Facebook.

„Refacerea din temelii a Planșeului Unirii nu înseamnă doar reconstruirea unei simple plăci de beton, ci rezolvarea unei probleme structurale majore a Capitalei – punerea în siguranță a centrului Bucureștiului, poate cea mai complexă zonă a orașului”, a scris Daniel Băluță pe rețeaua de socializare.

Lucrarea continuă pe parcursul iernii și a ajuns într-un moment important.

„Chiar și acum, la final de an, se lucrează intens în trei dintre cele patru etape ale acestui proiect de o importanță extraordinară. Continuă demolarea planșeului existent, execuția piloților de fundare și realizarea grinzii de coronament”, a adăugat Daniel Băluță.

În ceea ce privește noul planșeu, constructorii au finalizat două tronsoane și armează alte zone, astfel încât, la începutul anului viitor, să poată face noi turnări de beton, a precizat primarul Sectorului 4.

