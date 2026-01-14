Facturile restante pentru lucrările la Planșeul Unirii au ajuns la 120 de milioane de lei. Avertismentul constructorului Cristian Erbașu

Execuția proiectului de consolidare și modernizare a Planșeului Unirii ar putea fi încetinită în funcție de acoperirea restanțelor acumulate la plata facturilor emise, avertizează Cristian Erbașu, proprietarul companiei câștigătoare a contractului.

„Ne vom orienta în ceea ce privește ritmul și progresul”

„Lucrările e acolo depind de finanțarea de la bugetul de stat. Așteptăm să vedem cât alocă pentru acest proiect. Au plătit ce au zis nu înseamnă că nu mai sunt, mai sunt sume de plată”, a declarat Cristian Erbașu, într-o discuție cu reporterul Mediafax.

Concret, conform datelor la zi furnizate de antreprenor, pentru facturile emise pentru lucrări deja efectuate s-au plătit aproximativ 150 de milioane de lei.

„Mai sunt rest de plată în momentul de față încă 120 de milioane de lei. S-au facturat și vor trebui bugetate pe anul acesta. Acestea sunt lucrări efectuate deja. Vă dați seama că noi lucrăm în continuare, însă, la un moment dat, în funcție de bugetul alocat, ne vom orienta în ceea ce privește ritmul și progresul”, a detaliat Cristian Erbașu.

Pe 1 noiembrie, Cristian Erbașu spunea ca facturile restante sunt de 135 de milioane de lei,ca răspuns la întrebarea jurnaliștilor, în marja unui seminar cu presa economică organizat de Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), pe care o conduce în calitate de președinte, și Consiliul Concurenței.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, spunea, într-un interviu tv din 21 noiembrie, că Guvernul României nu plătise „absolut nimic” pentru această investiție.

„Împreună cu constructorii și cu băncile din România am găsit posibilități optime pentru finanțare, pentru că, din păcate, este o realitate că Guvernul României nu ne-a plătit absolut nimic pentru lucrările pe care le-am derulat la Planșeu. Singura plată făcută a fost pentru proiectul tehnic, în rest pentru nimic din ceea ce înseamnă construcție, plățile nu s-au efectuat. Dar am convingerea că, într-un interval de timp rezonabil, această problemă va fi rezolvată”, a spus atunci Daniel Băluță.

Stadiul lucrărilor din centrul Capitalei

Proiectul de consolidare a Planșeului Unirii este derulată de Primăria Sectorului 4 și finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, și, conform celei mai recente informări, se desfășoară conform graficului, cu lucrări derulate simultan pe trei dintre cele patru etape.

Compania Constucții Erbașu și partenerii Bog’Art și Concrete & Design Solutions sunt companiile care realizează intervențiile structurale într-una dintre cele mai complexe zone ale Capitalei.

„În prezent, activitatea se concentrează pe lucrările de demolare a planșeului existent, execuția piloților de fundare și realizarea grinzii de coronament, prin săpături și pregătirea zonelor de execuție. În ceea ce privește structura noului planșeu, au fost finalizate două tronsoane de placă aferente Etapei 2, unul dintre acestea fiind deja tensionat. În paralel, se desfășoară lucrări de armare pentru alte tronsoane, atât în Etapa 1, cât și în Etapa 2, în vederea continuării execuției. Totodată, sunt în desfășurare lucrări de demolare a capetelor de piloți, săpături pentru grinda de coronament și betonări la radierul pereului Dâmboviței”, detaliau oficialii companiei în a doua parte a lunii decembrie,

Potrivit constructorilor, proiectul are ca scop aducerea planșeului la standardele actuale de rezistență și siguranță, modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale din centrul orașului, reducerea poluării și conturarea unei imagini urbane coerente și moderne.