Daniel Băluță: Este o realitate că Guvernul nu ne-a plătit nimic pentru lucrările la Planșeul Unirii

Întrebat, vineri seara, la România TV, în ce stadiu este proiectul planșeului și ce comunicare are Primăria Sectorului 4 cu guvernul pe acest proiect, Daniel Băluță a spus că cel mai important lucru este că lucrările se dăsfășoară „în ritmul pe care ni l-am propus”, însă Guvernul nu a făcut nicio plată pentru aceste lucrări.

„Împreună cu constructorii și cu băncile din România am găsit posibilități optime pentru finanțare, pentru că, din păcate, este o realitate că Guvernul României nu ne-a plătit absolut nimic pentru lucrările pe care le-am derulat la Planșeu. Singura plată făcută a fost pentru proiectul tehnic, în rest pentru nimic din ceea ce înseamnă construcție, plățile nu s-au efectuat. Dar am convingerea că, într-un interval de timp rezonabil, această problemă va fi rezolvată”, a spus Băluță, , care este candidat PSD pentru funcția de primar al Capitalei.

Despre contractul pentru această lucrare, dintre Primăria Sectorului 4 și Guvern, Băluță a spus că „este un contract care, din păcate, nu este respectat”.

Băluță a mai spus că Sectorul 4 are extrem de multe lucrări: „Avem 30 de șantiere deschise pentru școlile, liceele, grădințele din sector. Avem planșeul unirii. Am început să construim stații de pompieri, am început să lucrăm la o școală nouă. Toate lucrurile astea au nevoie de finanțările corespunzătoare, pentru că sunt contracte ferme pe care le avem”.

El este convins că „guvernul ne va da în cele din urmă banii”.

„Avem pârghiile legale necesare pentru a recupera sumele pe care trebuie să le investim pentru copii, pe de-o parte, pentru siguranța bucureștenilor, pe de alta parte. Și, dacă vreți, la fel de importantă, apropo de reabilitarea termică, pentru scăderea costului la factoriile oamenilor”, a mai spus Băluță.