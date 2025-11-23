Regiunea sârbă din Bosnia votează pentru un nou președinte după demiterea lui Dodik

Votul va determina dacă regiunea dominată de sârbii bosniaci se va îndepărta de agenda naționalistă a lui Dodik sau va continua cu politici separatiste care pun în pericol coeziunea internă a fragilei țări balcanice, potrivit Reuters.

Separatistul pro-rus Dodik a fost condamnat în februarie pentru sfidarea curții constituționale și a unui emisar internațional de pace, ceea ce a dus la cea mai mare criză politică din Bosnia de la sfârșitul războiului devastator de acum 30 de ani.

El a respins în repetate rânduri verdictul, care a fost confirmat de un consiliu de apel în august și de curtea constituțională la începutul acestei luni, dar în octombrie a numit în mod neașteptat un aliat loial ca înlocuitor temporar.

Bosnia postbelică cuprinde Republica Sârbă și Federația, împărțită între croați și bosniaci, legate printr-un guvern central slab.

Puterea președinților regiunilor este în mare parte ceremonială, dar Dodik, care a deținut funcții guvernamentale de vârf în regiunea sârbă în cea mai mare parte a ultimilor 25 de ani, a uzurpat toate puterile executive în timpul mandatelor sale.

Alegătorii deziluționați

Majoritatea persoanelor care au votat duminică dimineața în cel mai mare oraș al regiunii, Banja Luka, erau deziluzionate în privința șanselor de schimbare.

„Nu avem ce să așteptăm”, a declarat Bozidar Knezevic. „Suntem lăsați să ne descurcăm singuri”.

Printre cei șase candidați la funcția de președinte, există doi favoriți: Sinisa Karan, aliatul lui Dodik din Alianța Social-Democraților Independenți, aflată la guvernare, și Branko Blanusa, candidatul opoziției din Partidul Democrat Sârb.

Mandatul prezidențial va dura mai puțin de un an, deoarece alegerile generale sunt programate pentru luna octombrie a anului viitor.

Dodik a făcut campanie activă pentru Karan, care ocupă în prezent funcția de ministru al dezvoltării științifice și tehnologice al Republicii Sârbe. Karan a făcut campanie sub motto-ul că un vot pentru el este un „vot pentru președintele Dodik”, iar afișele cu cei doi zâmbind au fost lipite în toată regiunea.

Blanusa este un profesor universitar, o figură nouă în politică. El este susținut de majoritatea partidelor de opoziție sârbe și s-a angajat să lupte împotriva corupției și a „capturării resurselor statului” în Republica Sârbă.

Peste 1,2 milioane de persoane au drept de vot în cadrul alegerilor. Rezultatele preliminare sunt așteptate după închiderea secțiilor de votare, la ora 18:00 GMT.