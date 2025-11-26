Scandal în Balcani. Avionul militar care îl transporta pe ministrul de externe al Ungariei nu a primit permisiunea de aterizare în Bosnia

Decizia a generat reacții imediate la nivel regional, având loc pe fondul relațiilor tot mai tensionate dintre Sarajevo și Budapesta.

Potrivit lui Helez, Ungaria nu a oferit nicio explicație clară privind scopul deplasării ministrului ungar în entitatea sârbă, mai ales având în vedere că vizita era efectuată cu un aparat militar. Oficialul bosniac a declarat că nu poate permite astfel de operațiuni fără transparență și fără respectarea legislației statului suveran Bosnia și Herțegovina.

Sprijinul Budapestei pentru Milorad Dodik

Helez a explicat că decizia este strâns legată de sprijinul public pe care premierul Viktor Orbán și ministrul Peter Szijjarto l-au acordat fostului lider al sârbilor bosniaci, Milorad Dodik. Acesta a fost destituit în august, după condamnarea pentru ignorarea deciziilor Înaltului Reprezentant internațional însărcinat cu implementarea Acordului de Pace de la Dayton.

Ministrul bosniac a subliniat că sprijinul Budapestei a vizat acțiuni care, în opinia sa, au subminat suveranitatea, unitatea și ordinea constituțională a Bosniei și Herțegovinei.

Vizita lui Dodik la Budapesta

În aceeași zi în care avionul militar ungar era blocat, Milorad Dodik efectua o vizită oficială la Budapesta, unde s-a întâlnit cu premierul Viktor Orbán. Aceasta a fost prima sa deplasare externă după victoria succesorului său în alegerile din Republica Srpska.

Dodik a calificat pe platforma X interdicția de a mai ocupa funcții publice drept o decizie „anticonstituțională”, susținând că măsurile sunt menite să discrediteze Republica Srpska.

Context istoric

Conflictul bosniac din 1992–1995, soldat cu peste 100.000 de morți, a lăsat țara împărțită în două entități semiautonome: Republica Srpska și Federația Croato-Bosniacă.

Tensiunile politice actuale dintre liderii bosniaci și cei ai Republicii Srpska, amplificate de poziționarea Budapestei, readuc în prim-plan fragilitatea echilibrului post-război.