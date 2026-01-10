Prima pagină » Știrile zilei » Premierul Slovaciei, Robert Fico, anunță semnarea unui acord de colaborare nucleară cu Statele Unite

Premierul Slovaciei, Robert Fico, anunță semnarea unui acord de colaborare nucleară cu Statele Unite

Premierul Robert Fico a anunțat sâmbătă că Slovacia va semna un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite ale Americii.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
10 ian. 2026, 20:15, Știri externe

Liderul guvernului de la Bratislava a anunțat: „În cooperare cu partenerii americani, dorim să construim un nou bloc imens, proprietate exclusivă a statului, pe terenul centralei nucleare existente din Jaslovske Bohunice”. 

Slovacia dispune în prezent de cinci reactoare nucleare situate în două centrale, și poartă discuții cu Statele Unite încă de anul trecut pentru dezvoltarea unei noi centrale, cu implicarea companiei americane Westinghouse, informează Reuters

Viitoarea centrală ar urma să aibă o capacitate de aproape 1.200 de megawați, fiind mai mare decât unitățile deja în funcțiune.

Fico a mai precizat că intenționează să participe personal la semnarea acordului general de cooperare nucleară dintre Slovacia și SUA, care ar urma să aibă loc la Washington. 

Încă din luna octombrie a anului trecut, executivul slovac a semnat un acord cu guvernul american privind construcția noii unități nucleare. 

 

