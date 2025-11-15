Vizită surpriză pentru tricolori înainte de meciul România-Bosnia. Ianis Hagi a primit un cadou simbolic de la militarii români din Sarajevo

După antrenamentul de vineri seară, un grup de militari români din cadrul operației EUFOR Althea, cantonat în baza militară Butmir din Sarajevo, i-a vizitat pe tricolori pentru a le transmite susținerea lor necondiționată, scrie FRF.

„Ne mândrim cu voi și vă vom susține necondiționat. Suntem departe de casă și de cei dragi, dar voi aduceți România mai aproape de noi. Vrem să știți că mâine seară, cu toții vom fi cu inima și sufletul alături de voi. Hai, România!”, a fost mesajul militarilor români pentru tricolori, la Zenica.

Ianis Hagi a primit Drapelul României și emblema Batalionului Multinațional EUFOR chiar de la comandatul batalionului. „Ca de la comandant la comandant”, a spus acesta.

Elevii lui Lucescu au transmis un mesaj de recunoștință pentru militarii români aflați în misiune în afara granițelor: „Vă mulțumim pentru vizită, pentru încurajări și pentru felul în care reprezentați România în fiecare zi. Munca voastră, sacrificiul și responsabilitatea de care dați dovadă ne inspiră și ne motivează. Suntem onorați să vă avem alături de noi și vă purtăm respectul nostru deplin. Aveți toată admirația echipei naționale. Hai, România!”

Sâmbătă seară, la ora 21:45, selecționata României se va duela cu Bosnia, la Zenica. Mircea Lucescu a precizat că nu are emoții pentru acest meci.