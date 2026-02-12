Bosnia prezintă „Roby”, primul robot umanoid, în centrul orașului Sarajevo

Atras de arhitectura sa autentică, „Roby” a parcurs aleile și piețele din pitorescul cartier vechi Bascarsija din Sarajevo, stârnind curiozitatea localnicilor și vizitatorilor. Obiectivul central al acestei incursiuni a fost să demonstreze capacitatea roboților de a funcționa armonios în medii publice și comerciale aglomerate, fără a altera farmecul istoric al locului. Prin această interacțiune, evenimentul a încurajat o dezbatere deschisă despre rolul tot mai prezent al tehnologiei în viața cotidiană, mai arată Euronews.

Mai mult decât o inovație: filosofia din spatele lui Roby

Conform creatorilor săi, „Roby” a fost conceput pentru a fi un instrument util într-o gamă largă de sectoare, de la promovarea turistică la sprijinirea procesului educațional și optimizarea serviciilor publice. Accentul nu este pus pe înlocuirea forței de muncă umane, ci pe facilitarea unei comunicări naturale și a cooperării. Această apariție la Sarajevo reprezintă prima incursiune publică a unui robot de acest gen pe teritoriul bosniac, făcând parte dintr-un demers mai amplu al Vandri Robotics de a explora cum inteligența artificială și roboții umanoizi pot servi comunitatea într-un mod etic și eficient.

După inaugurarea din Sarajevo, „Roby” își va continua călătoria, oferind demonstrații în alte orașe cheie din Bosnia și Herțegovina. La Mostar, robotul a făcut o apariție simbolică pe renumitul Pod Vechi (Stari Most), punând astfel în dialog tehnologia de ultimă oră cu bogatul patrimoniu cultural al țării. Ulterior, la Banja Luka, publicul va avea oportunitatea de a observa robotul îndeaproape într-o zonă comercială vibrantă, evidențiind potențialul său de aplicare în contextul urban.

HRaaS: platforma pentru viitorul roboților umanoizi

„Roby” nu este doar un prototip izolat, ci o componentă a platformei „Humanoid Robots as a Service” (HRaaS). Această inițiativă își propune să faciliteze implementarea sigură, flexibilă și practică a roboților umanoizi în diverse medii reale – de la instituții publice și orașe inteligente, la sectorul turistic și cel educațional. Misiunea este de a dezvolta soluții robotice care înțeleg contextul și pot interacționa în mod firesc cu oamenii, fără a le prelua atribuțiile.

Evenimentul din Sarajevo a avut o semnificație profundă, marcând o convergență simbolică între istorie și progres: un robot umanoid, apogeul inovației tehnologice, a interacționat în unele dintre cele mai vechi și pitorești zone ale orașului.