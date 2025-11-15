România întâlnește azi Bosnia. Ce post transmite în direct duelul Naționalei?

Potrivit FRF, meciul este decisiv pentru locul al doilea în grupa de calificare, dar care îi poate ține pe tricolori cu șanse la prima poziție.

În primăvară, elevii lui Lucescu, deși au dominat jocul, au ratat mai multe ocazii de a marca, iar preliminariile Cupei Mondiale s-au încheiat cu scor 0-1 în fața Bosniei, acasă, pe Arena Națională.

Acum, cele două naționale se întâlnesc la Zenica, în Bosnia, iar ambele luptă pentru locurile 1-2 care îi vor propulsa pe câștigători la Mondial sau la baraj.

În conferința premergătoare meciului, Mircea Lucescu spunea că nu simte presiune, ci doar o mare responsabilitate pentru a pregăti o echipă care să ajungă la Mondial.