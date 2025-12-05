Trump vrea să redenumească fotbalul american: jocul cu o minge rotundă este singurul fotbal adevărat

„Avem un mic conflict cu un alt lucru numit fotbal, dar când te gândești… acesta este fotbal, nu există nicio îndoială. Trebuie să găsim un alt nume pentru NFL (Liga Națională de Fotbal American)”, a declarat Trump la tragerea la sorți a Cupei Mondiale, potrivit France24.

„Chiar nu are sens când te gândești la asta.”

Pentru americani, cuvântul „fotbal american” se referă la fotbalul american, un sport jucat în principal cu mâinile – complet diferit de ceea ce restul lumii numește fotbal.

Aproape întreaga țară urmărește în fiecare an finala campionatului NFL, Super Bowl-ul, iar președintele FIFA, Gianni Infantino, a subliniat vineri americanilor că Cupa Mondială din 2026 va fi echivalentul a 104 Super Bowl-uri.

Un pasionat de sport, Trump a dezvoltat o afecțiune deosebită pentru fotbal, care continuă să crească pe măsură ce se apropie Cupa Mondială din 2026, care va avea loc vara viitoare în Statele Unite, Mexic și Canada.