FIFA îl sprjină pe Trump: Guvernul SUA decide ce orașe sunt sigure pentru Cupa Mondială de fotbal

Donald Trump și-a intensificat criticile față de orașele și statele conduse de democrați, susținând că statul California ar putea rămâne fără meciuri de la Cupa Mondială de Fotbal 2026 și de la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, potrivit Sky News. Președintele a declarat că l-ar putea contacta personal pe Gianni Infantino, președintele FIFA, pentru a muta meciurile de fotbal în alte locuri dacă orașele desemnate nu sunt sigure.

FIFA a spus că siguranța și securitatea sunt priorități absolute și că acestea reprezintă responsabilitatea guvernelor. Organizația nu a comentat direct despre modificarea locurilor pentru cele 11 orașe gazdă din SUA, unde se vor desfășura 78 dintre cele 104 meciuri ale turneului de fotbal extins, inclusiv finala în New Jersey.

Boston nu va găzdui meciuri, dar stadionul echipei New England Patriots din Foxborough, la 48 km de Boston, va fi utilizat pentru șapte partide. Trump a criticat conducerea democrată a orașului Boston.

Donald Trump și Gianni Infantino au o relație apropiată, colaborând la mai multe evenimente internaționale, inclusiv summituri și acorduri de pace. Administrația Trump a desfășurat deja trupe ale Gărzii Naționale în mai multe orașe americane pentru a combate criminalitatea, printre care Washington, Los Angeles și Memphis.