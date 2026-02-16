Prima pagină » Meteo » Când va cădea ultima ninsoare în orașul tău? Datele estimate de meteorologii ANM și Accuweather pentru 2026

Când va cădea ultima ninsoare în orașul tău? Datele estimate de meteorologii ANM și Accuweather pentru 2026

Chiar dacă primăvara începe oficial la 1 martie, ninsorile pot continua și după această dată. În unele zone din România, zăpada mai cade până spre sfârșitul lunii aprilie.
Andreea Tobias
16 feb. 2026, 08:12, Știrile zilei

Pe baza estimărilor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie și platforma Accuweather, Gândul a pregătit un tabel cu datele probabile ale ultimei ninsori din 2026 pentru 30 dintre cele mai populate orașe ale țării.

Când vom vedea ultima zăpadă a sezonului

Informațiile reprezintă o estimare bazată pe tendințele sezoniere și nu o prognoză exactă. Meteorologii analizează evoluțiile atmosferice specifice fiecărei regiuni pentru a stabili aceste date orientative.

Conform specialiștilor, episoadele de ninsoare nu depind doar de localizarea geografică a orașelor. Diferențele de altitudine între zonele montane și cele de câmpie joacă un rol esențial. La fel de important este și modul în care circulă masele de aer rece.

De exemplu, în localitățile din depresiuni și din apropierea munților, precum Brașov, Suceava sau Piatra Neamț, ninsorile târzii pot apărea chiar și în aprilie. Spre deosebire de acestea, în sud și pe litoral, iarna se retrage mult mai devreme.

Prognoza ANM și Accuweather pentru ultima ninsoare

Iată datele estimate când va ninge ultima oară în orașul tău:

  • Tulcea — 5 martie
  • Timișoara — 12 martie
  • Târgu Mureș — 28 martie
  • Târgu Jiu — 15 martie
  • Târgoviște — 14 martie
  • Suceava — 6 aprilie
  • Sibiu — 30 martie
  • Satu Mare — 22 martie
  • Reșița — 20 martie
  • Râmnicu Vâlcea — 15 martie
  • Ploiești — 16 martie
  • Pitești — 14 martie
  • Piatra Neamț — 4 aprilie
  • Oradea — 15 martie
  • Iași — 25 martie
  • Galați — 11 martie
  • Focșani — 14 martie
  • Drobeta-Turnu Severin — 3 martie
  • Craiova — 8 martie
  • Constanța — 2 martie
  • Cluj-Napoca — 27 martie
  • Buzău — 12 martie
  • București — 14 martie
  • Brăila — 10 martie
  • Brașov — 18 aprilie
  • Botoșani — 5 aprilie
  • Bistrița — 1 aprilie
  • Baia Mare — 29 martie
  • Bacău — 26 martie
  • Arad — 10 martie

Ce este Accuweather

Accuweather este o platformă specializată în prognoze meteorologice care oferă informații despre vremea de pe întregul glob.

AccuWeather Inc. este o companie media americană privată care furnizează servicii de prognoză meteo la nivel mondial. A fost înființată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci student absolvent al Universității Penn State, unde urmărea un masterat în meteorologie. Primul client al său a fost o companie de gaze din Pennsylvania.

În perioada în care și-a dezvoltat afacerea, Myers a activat și ca membru al facultății de meteorologie de la Penn State. Numele „Accuweather” a fost adoptat în 1971.

Compania își are sediul central în Ferguson Township, lângă State College, Pennsylvania. Are birouri la adresa 80 Pine Street din cartierul financiar al Manhattan-ului, precum și în Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather deține birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

