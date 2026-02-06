Prima pagină » Meteo » Prognoză meteo pentru următoarele patru săptămâni: Cum va fi vremea la începutul lunii martie

Prognoză meteo pentru următoarele patru săptămâni: Cum va fi vremea la începutul lunii martie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 09.02.2026 - 09.03.2026. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate în prima săptămână, iar precipitațiile vor fi apropiate de regimul pluviometric normal în cea de-a doua parte a intervalului.
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
06 feb. 2026, 08:14, Meteo

Săptămâna 9-16 februarie 2026

Potrivit ANM, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toată țara, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile intracarpatice. În această săptămână, precipitațiile vor fi excedentare în regiunile sudice, iar în restul țării, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 16-23 februarie 2026

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. În toate regiunile, pentru acest interval, cantitățile de precipitații estimate vor avea o tendință ușor excedentară.

Săptămâna 23 februarie – 2 martie

La nivelul întregii țări, temperaturile medii vor înregistra valori apropiate de cele normale pentru această perioadă. Totodată, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile, mai informează meteorologii.

Săptămâna 2-9 martie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. În plus, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.

