România „fierbe”. ANM confirmă anul în Top 4 cele mai calde. Ianuarie a rupt recorduri, iar iunie a fost cea mai secetoasă din istorie

ANM precizează că intervalul 2012–2025 reprezintă cel mai călduros șir de 14 ani consecutivi din istoria măsurătorilor meteorologice naționale, ceea ce „reconfirmă tendința anuală de creștere a temperaturii aerului” și în România.

Abateri termice lunare: iarna, cele mai mari diferențe

În 2025, nouă luni au avut abateri termice lunare pozitive. Cele mai mari valori s-au înregistrat în lunile de iarnă, când abaterile au depășit 3°C, cu un maxim de +3,9°C în ianuarie 2025. În ordine descrescătoare, ANM indică:

+3,8°C în martie

+3,2°C în noiembrie

+3,0°C în decembrie

+2,5°C în iunie

+2,1°C în septembrie

+1,8°C în iulie

+1,0°C în august

+0,7°C în aprilie

În iulie 2025, ANM precizează că a emis șase avertizări meteorologice generale cod roșu pentru temperaturi deosebit de ridicate și caniculă, cea mai caldă zi fiind 26 iulie.

Secetă: iunie, „cea mai secetoasă” lună din istorie

Pe componenta pluviometrică, 2025 a fost marcat de șapte luni secetoase, iar iunie 2025 este indicată de ANM drept cea mai secetoasă lună iunie din istorie, cu o cantitate medie de doar 18,9 mm, față de media climatologică 1991–2020 de 90,5 mm.

Totodată, vara 2025 a fost a patra cea mai secetoasă vară la nivel național, cu 143,8 mm precipitații, comparativ cu:

112,9 mm în 1968

112,8 mm în 2000

119,0 mm în 2003

ANM menționează că Dobrogea a fost zona cea mai afectată de deficitul de precipitații, cu o cantitate medie de 34,3 mm, sub recordul verii 1962 (când s-au înregistrat 38,1 mm).

La 31 august 2025, seceta pedologică era „extremă, puternică și moderată” în aproape toată țara, iar cantitatea anuală de precipitații în anul agricol 2024–2025 a fost de 571,3 mm.

Episoade la polul opus: mai și octombrie cu recorduri

La „polul opus” al extremelor, în cinci luni, cantitățile lunare de precipitații s-au situat peste media multianuală.

În mai 2025, s-a înregistrat cea mai mare cantitate lunară – 120,6 mm, față de o medie de 74,2 mm -, ceea ce plasează luna pe locul 4 între cele mai ploioase luni mai, după anii 1970, 1991 și 2012. La nivel regional, în Moldova s-au cumulat 163,8 mm, depășind recordul anterior de 163,2 mm din mai 1991.

În octombrie 2025, au fost consemnate, de asemenea, valori ridicate:

media lunară națională: 92,7 mm, față de media de 52,5 mm; ANM indică octombrie 2025 drept a IV-a lună octombrie cea mai ploioasă, după 1972, 2016 și 2003;

în Dobrogea, cantitatea medie a fost de 115,3 mm, peste recordul din octombrie 1972 (99,2 mm).

ANM mai precizează că, în prima decadă a lunii octombrie 2025, la 51 de stații meteorologice s-au înregistrat cantități de cel puțin 100 mm, iar la 13 stații au fost depășite recordurile maxime lunare anterioare. În plus, în octombrie 2025, la șase stații au fost raportate cantități maxime în 24 de ore egale sau mai mari decât maximul absolut în 24 de ore caracteristic lunii octombrie.

Avertizări meteo: mai multe și mai intense

Pe baza analizei statistice a alertelor meteorologice din perioada 2017–2025, ANM concluzionează că fenomenele meteorologice periculoase au fost „mult mai intense, mult mai dese, mai extinse” și cu „impact major” asupra activității socio-economice.

În 2025, ANM a emis: