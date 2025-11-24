Trump lansează o dezbatere despre o fază dintr-un meci de fotbal între două mesaje despre negocierile de pace privind Ucraina

Donald Trump s-a declarat intrigat de o fază din meciul de fotbal american în care formația New York Giants a fost protagonista unei faze controversate. Mesajul a fost publicat pe rețeaua Truth Social.

„De ce nu au reușit cei de la New York Football Giants (NFL) să înscrie acel Field Goal??? Cine ar fi făcut așa ceva? A fost nebunie! Am avut ocazia să mă uit la finalul meciului și m-am gândit, când au încercat să marcheze touchdown-ul în loc de 3 puncte, „asta-i foarte ciudat!!!”, a scris Donald Trump.

Mesajul lui Trump despre meciul de fotbal a stârnit numeroase comentarii și aprecieri din partea urmăritorilor președintelui SUA. Practic, mesajul are aproape la fel de multe reacții ca celelalte postări făcute de Trump într-un scurt interval de timp. În celelalte mesaje, Donald Trump face comentarii despre politica internă și îi critică pe democrați. De asemenea, el se referă la politica externă, vizând negocierile de pace privind războiul din Ucraina.

„Chiar e posibil să se facă progrese mari în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina??? Nu credeți până nu vedeți, dar s-ar putea să se întâmple ceva bun. Dumnezeu să binecuvânteze America”, a scris Trump în mesajul care urmează celui despre faza controversată de la meciul de fotbal american.

Rețeaua socială a președintelui SUA

Președintele american este foarte activ pe rețeaua sa de socializare. El are numeroși urmăritori pe contul de pe Truth Social care așteaptă comentariile zilnice ale președintelui SUA.

Truth Social a fost lansat de președinte Donald Trump ca o contrapondere la rețelele existente. Truth Social este promovat ca un serviciu de socializare care susține libertatea de exprimare.

Pe pagina oficială, administratorii rețelei le sugerează utilizatorilor să blocheze sau să dezactiveze sunetul conținutului pe care nu doresc să-l vadă și anunță că va elimina doar conținutul care încalcă termenii și condițiile sale de utilizare. Accesul pe platforma Truth Social este gratuit.