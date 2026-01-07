Donald Trump: SUA vor fi mereu alături de NATO, chiar dacă alianța nu ne sprijină

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a susținut miercuri că Washingtonul va rămâne alături de NATO în orice situație chiar dacă, în opinia sa, alianța nu ar face același lucru pentru Statele Unite. Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social, scrie Baha.

Trump a afirmat că Rusia și China nu se tem de NATO fără implicarea americană și a insistat că, fără acțiunile sale, Moscova ar controla în prezent întreaga Ucraină.

„TOATĂ UCRAINA chiar acum”. „MĂ ÎNDOIESC CĂ NATO AR FI ACOLO PENTRU NOI DACĂ AM AVEA CU ADEVĂRAT NEVOIE DE EI. TOȚI SUNT NOROCOȘI CĂ AM RECONSTRUIT ARMATA NOASTRĂ ÎN PRIMUL MEU MANDAT ȘI VOI CONTINUA SĂ O FAC”, a scris Trump.

El a reluat criticile privind contribuțiile financiare ale aliaților, spunând că în mandatul său ar fi forțat statele membre să crească semnificativ bugetele pentru apărare. Liderul american a susținut că multe țări abia atingeau pragul de 2% din PIB înainte de intervenția sa și consideră că alianța riscă să devină dependentă de resursele Statelor Unite.

Trump a mai spus că armata americană a fost reconstruită în primul său mandat și că va continua să investească în capacitatea militară, în timp ce Washingtonul nu mai poate fi „furnizor automat de securitate” pentru aliați.