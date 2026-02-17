Prima pagină » Știrile zilei » Oana Țoiu s-a întâlnit cu coordonatorul special NATO pentru amenințări hibride: România este un hub de expertiză cibernetică pregătit să ofere soluții și lecții învățate întregii Alianțe

Oana Țoiu s-a întâlnit cu coordonatorul special NATO pentru amenințări hibride: România este un hub de expertiză cibernetică pregătit să ofere soluții și lecții învățate întregii Alianțe

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe s-a întâlnit marți cu Jean Charles Ellermann-Kingombe, coordonatorul special NATO pentru amenințări hibride. Cei doi oficiali au discutat despre amenințările hibride din partea Rusiei intensificarea cooperării aliate în fața riscurilor.
Oana Țoiu s-a întâlnit cu coordonatorul special NATO pentru amenințări hibride: România este un hub de expertiză cibernetică pregătit să ofere soluții și lecții învățate întregii Alianțe
Sursa foto: MAE
Radu Mocanu
17 feb. 2026, 23:22, Politic

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut marți, 17 februarie 2026, o întrevedere cu Asistentul Secretarului General NATO pentru domeniul cibernetic și transformare digitală, Coordonator special pentru amenințări hibride, Jean Charles Ellermann-Kingombe, în contextul vizitei efectuate de acesta în România”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Afacerilor Externe. 

Discuțiile s-au axat pe amenințările hibride și cibernetice la adresa statelor Aliate și a partenerilor „like-minded” venite din partea Rusiei, fiind subliniată necesitatea unei cooperări mai strânse între statele membre „în vederea contracarării acestor amenințări”. 

Șefa diplomației de la București a transmis: „România nu este doar un beneficiar de securitate, ci un hub de expertiză cibernetică pregătit să ofere soluții și lecții învățate întregii Alianțe. Găzduirea la București a Centrului European de Competențe în Securitate Cibernetică (ECCC) confirmă rolul nostru strategic în acest domeniu. Experiența noastră directă în gestionarea atacurilor hibride ne oferă un avantaj în dezvoltarea unor mecanisme de răspuns rapid și eficient, esențiale pentru reziliența colectivă a NATO în fața noilor amenințări cibernetice”.

În cadrul întâlnirii, Țoiu a punctat și constituirea Triplei Alianțe Cibernetice în urma întâlnirii trilaterale România–Republica Moldova–Ucraina, în marja Conferinței de Securitate de la München. Alianța are scopul „să unifice resursele celor trei state pentru a asigura protecția infrastructurilor critice și a proceselor democratice împotriva ingerințelor străine”. 

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Guvernul continuă plafonarea la gaze după 1 aprilie. Formula de calcul se schimbă, însă. Care vor fi prețurile
Gandul
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
Libertatea
Tocană anti-mahmureală. E una dintre cele mai vechi rețete culinare! Ce conține, de fapt
CSID
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor