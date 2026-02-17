Oana Țoiu s-a întâlnit cu coordonatorul special NATO pentru amenințări hibride: România este un hub de expertiză cibernetică pregătit să ofere soluții și lecții învățate întregii Alianțe

„Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut marți, 17 februarie 2026, o întrevedere cu Asistentul Secretarului General NATO pentru domeniul cibernetic și transformare digitală, Coordonator special pentru amenințări hibride, Jean Charles Ellermann-Kingombe, în contextul vizitei efectuate de acesta în România”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Afacerilor Externe.

Discuțiile s-au axat pe amenințările hibride și cibernetice la adresa statelor Aliate și a partenerilor „like-minded” venite din partea Rusiei, fiind subliniată necesitatea unei cooperări mai strânse între statele membre „în vederea contracarării acestor amenințări”.

Șefa diplomației de la București a transmis: „România nu este doar un beneficiar de securitate, ci un hub de expertiză cibernetică pregătit să ofere soluții și lecții învățate întregii Alianțe. Găzduirea la București a Centrului European de Competențe în Securitate Cibernetică (ECCC) confirmă rolul nostru strategic în acest domeniu. Experiența noastră directă în gestionarea atacurilor hibride ne oferă un avantaj în dezvoltarea unor mecanisme de răspuns rapid și eficient, esențiale pentru reziliența colectivă a NATO în fața noilor amenințări cibernetice”.

În cadrul întâlnirii, Țoiu a punctat și constituirea Triplei Alianțe Cibernetice în urma întâlnirii trilaterale România–Republica Moldova–Ucraina, în marja Conferinței de Securitate de la München. Alianța are scopul „să unifice resursele celor trei state pentru a asigura protecția infrastructurilor critice și a proceselor democratice împotriva ingerințelor străine”.