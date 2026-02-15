Oana Țoiu, participare la întâlnirea „Triunghiului Odesa”, România, Ucraina și Moldova, la München. Ministra de Externe: Întărim vocea regională pe scena globală

Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea ministerială a formatului trilateral „Triunghiul Odesa” de la Conferinţa de Securitate de la München, alături de omologii săi din Ucraina și Republica Moldova.

Potrivit unui comunicat de presă, Oana Țoiu a transmis că în cadrul reuniunii a fost adoptată o declarație privind consolidarea rezilienței celor trei țări în domenii precum securitate energetică, securitate cibernetică și conectivitate terestră.

„Prin formatul Triunghiul Odesa accelerăm proiectele comune de infrastructură, întărim vocea regională pe scena globală şi adresăm nevoile concrete ale comunităţilor noastre istorice. Am anunţat în formatul conferinţei de la Munchen decizia noastră de a încheia un acord trilateral de colaborare în domeniul securităţii cibernetice, Tripla Alianţă Cibernetică, pentru că avem, şi în instituţiile publice şi în mediul privat, experţi şi experienţă şi vrem să creştem poziţionarea noastră internaţională ca parteneri şi furnizori de securitate în acest domeniu”, a declarat Oana Ţoiu.

Potrivit MAE, memorandumul privind Tripla Alianță Cibernetică va coordona colaborarea între Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică și instituțiile omoloage, urmând să intre în vigoare după semnarea planificată în această lună.

„De asemenea, cei trei miniştri ai afacerilor externe au discutat angajamentele guvernelor de a extinde semnificativ conectivitatea regională în domeniul energiei pentru a răspunde la problemele generate de atacurile Rusiei şi pentru a consolida şi pentru viitor conectivitatea necesară creşterii regionale a industriilor noastre. Solidaritatea societăţii civile şi campania de donaţii pentru generatoarele electrice a fost apreciată de populaţia şi autorităţile ucrainene”, a precizat MAE.