Prima pagină » Politic » Oana Țoiu, participare la întâlnirea „Triunghiului Odesa”, România, Ucraina și Moldova, la München. Ministra de Externe: Întărim vocea regională pe scena globală

Oana Țoiu, participare la întâlnirea „Triunghiului Odesa”, România, Ucraina și Moldova, la München. Ministra de Externe: Întărim vocea regională pe scena globală

În formatul Triunghiul Odesa, România, Ucraina și Moldova au decis să își întărească cooperarea în domenii precum securitatea cibernetică, energia și infrastructura.
Oana Țoiu, participare la întâlnirea „Triunghiului Odesa
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Nițu Maria
15 feb. 2026, 20:06, Politic

Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea ministerială a formatului trilateral „Triunghiul Odesa” de la Conferinţa de Securitate de la München, alături de omologii săi din Ucraina și Republica Moldova.

Potrivit unui comunicat de presă, Oana Țoiu a transmis că în cadrul reuniunii a fost adoptată o declarație privind consolidarea rezilienței celor trei țări în domenii precum securitate energetică, securitate cibernetică și conectivitate terestră.

„Prin formatul Triunghiul Odesa accelerăm proiectele comune de infrastructură, întărim vocea regională pe scena globală şi adresăm nevoile concrete ale comunităţilor noastre istorice. Am anunţat în formatul conferinţei de la Munchen decizia noastră de a încheia un acord trilateral de colaborare în domeniul securităţii cibernetice, Tripla Alianţă Cibernetică, pentru că avem, şi în instituţiile publice şi în mediul privat, experţi şi experienţă şi vrem să creştem poziţionarea noastră internaţională ca parteneri şi furnizori de securitate în acest domeniu”, a declarat Oana Ţoiu.

Potrivit MAE, memorandumul privind Tripla Alianță Cibernetică va coordona colaborarea între Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică și instituțiile omoloage, urmând să intre în vigoare după semnarea planificată în această lună.

„De asemenea, cei trei miniştri ai afacerilor externe au discutat angajamentele guvernelor de a extinde semnificativ conectivitatea regională în domeniul energiei pentru a răspunde la problemele generate de atacurile Rusiei şi pentru a consolida şi pentru viitor conectivitatea necesară creşterii regionale a industriilor noastre. Solidaritatea societăţii civile şi campania de donaţii pentru generatoarele electrice a fost apreciată de populaţia şi autorităţile ucrainene”, a precizat MAE.

Declarația comună reafirmă, de asemenea, și „rolul strategic al României pentru integrarea europeană a Ucrainei şi a Republicii Moldova, atât pe palier politic şi instituţional cât şi prin contribuţia societăţii civile”.

În plus, MAE spune că „finanţarea europeană a proiectelor de conectare regională este o prioritate comună şi în negocierile viitoare de la nivel european, permiţând accesarea unor surse de finanţare esenţiale pentru proiecte strategice rutiere, feroviare şi energetice”.

Ministrul român a făcut precizări și despre comunitățile vorbitoare de limbă română din Ucraina.

„Ministrul român a subliniat importanţa asigurării educaţiei în limba maternă, inclusiv în contextul reformei sistemului educaţional şi necesitatea continuării discuţiilor iniţiate deja şi la nivelul ministerelor de educaţie pentru finalizarea unei soluţii comun agreate până la punerea în practică în 2027 a noului set de reforme planificate”, se arată în comunicatul de presă.

Recomandarea video

SONDAJ G4Media: Crezi că parteneriatul civil ar trebui să fie legalizat și în România?
G4Media
Zodia care primește o veste care îi va schimba complet viața, potrivit celebrului Mihai Voropchievici
Gandul
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Cancan
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
Libertatea
Ce face azi Lila din „Vacanța Mare”! Cum arată și cu ce se ocupă acum, la 57 de ani! Nu o mai recunoști
CSID
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Promotor