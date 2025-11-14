Tricolorii se pregătesc pentru duelul cu Bosnia. Lucescu: Eu nu pot fi demis! Pentru mine nu e presiune

Tricolorii au mare nevoie de o victorie pentru a avea șanse la obținerea locului secund în grupa de calificare pentru Cupa Mondială.

Totuși, Lucescu spune că nu simte presiune înainte de un astfel de meci, ci doar un simț al răspunderii. Selecționerul Naționalei își dorește să facă o echipă puternică pentru calificarea la Cupa Mondială, notează ProSport.

Naționala României este deja calificată la barajul pentru Mondial prin Liga Națiunilor, dar obținerea locului doi în grupa din preliminarii este un obiectiv deosebit de important.

Dacă Naționala României nu va reuși să depășească Bosnia în grupă, elevii lui Mircea Lucescu vor fi plasați în urna a patra pentru barajul de calificare, adică vor întâlni adversari foarte puternici.

Întrebat despre o eventuală demitere, Lucescu a precizat că la experiența sa vastă în fotbal, nu ia în calcul niciodată că ar putea fi demis.

„Demis? Eu nu pot fi demis! Pentru mine nu e presiune, ci o responsabilitate să fac o echipă competitivă care să meargă la Mondial”, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă susținută înainte de meciul Bosnia – România.

Meciul va fi arbitrat de englezul Michael Oliver, delegatul special al UEFA pentru duelul care va fi disputat la Zenica.