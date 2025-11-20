Cum a fost prezentată naționala lui Mircea Lucescu la tragerea la sorți pentru barajul Cupei Mondiale

România va întâlni Turcia în semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Gazda ceremoniei, Melanie Winiger, a introdus România amintind de cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc.

„România a avut cel mai bun parcurs (la Campionatul Mondial -n.r.) în SUA în 1994, când a ajuns în sferturile de finală”, a declarat Melanie Winiger.

La Cupa Mondială din 1994, echipa condusă de Gheorghe Hagi, alături de jucători precum Gică Popescu, Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu, a impresionat lumea fotbalului și a ajuns până în sferturile de finală.

Tricolorii au câștigat atunci grupa după victorii memorabile cu SUA și Columbia, iar în optimi au produs una dintre marile surprize ale competiției, învingând Argentina cu 3-2, într-un meci considerat de FIFA printre cele mai frumoase ale deceniului.

România a fost la câteva minute de o calificare istorică în semifinale, însă a fost eliminată dramatic de Suedia.

Dacă va trece de Turcia, România va disputa și finala barajului tot în deplasare, împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.