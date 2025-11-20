Dezastru la tragerea pentru finală de baraj. România va juca în Kosovo sau în Slovacia finala

După ce „tricolorii” au aflat că vor juca semifinala barajului în deplasare, cu Turcia, s-a stabilit și traseul pentru eventuala finală: câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Și acea partidă, dacă România ajunge acolo, va fi tot în deplasare.

Cu alte cuvinte, drumul spre Mondial trece prin două infernuri: Istanbul, apoi Bratislava sau Priștina.

Două deplasări de foc

Semifinala cu Turcia, programată pe 26 martie 2026, va fi primul hop. Românii vor juca pe un stadion arhiplin, cunoscut pentru atmosfera incendiară și presiunea uriașă pusă pe adversari. Chiar și în cel mai optimist scenariu, în care selecționata lui România reușește să treacă de turci, urmează o finală și mai complicată: învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, tot pe teren străin, pe 31 martie 2026.

Faptul că România nu va avea niciun meci acasă în acest baraj transformă misiunea aproape imposibilă. Într-un sistem cu manșă unică, avantajul terenului propriu contează enorm, iar „tricolorii” au pierdut tocmai acest atu.