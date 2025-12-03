Nationala de rugby a Romaniei intalneste sambata, 15 februarie 2025, pe Stadionul Municipal din Botosani, in derby-ul Grupei B a Campionatului European, selectionata Portugaliei. DRAGOS PASCANEANU / MEDIFAX FOTO

„Să joci cu campioana mondială este un tur de forță. Este o grupă dificilă, poate cea mai dificilă de la Cupa Mondială. Este o provocare imensă să faci parte din această grupă”, a declarat David Gérard, pentru Federația Română de Rugby.

„Dacă vrem să visăm la mai mult trebuie să dăm maximum în următorii doi ani pentru a ne pregăti ca să fim cât mai competitivi”, a mai spus antrenorul României.

Miercuri, la Sydney, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale de Rugby care va avea loc în 2027, în Australia.

Echipa României a fost repartizată în Grupa B, acolo unde va întâlni campioana mondială en-titre și liderul mondial actual, Africa de Sud, Italia, echipă care evoluează în Turneul celor Șase Națiuni, și Georgia, campioana europeană.

Grupele de la Cupa Mondială de Rugby 2027:

Grupa A – Noua Zeelandă, Australia, Chile, Hong Kong China

Grupa B – Africa de Sud, Italia, Georgia, România

Grupa C – Argentina, Fiji, Spania, Canada

Grupa D – Irlanda, Scoția, Uruguay, Portugalia

Grupa E – Franța, Japonia, SUA, Samoa

Grupa F – Anglia, Țara Galilor, Tonga, Zimbabwe

Primele două clasate din cele șase grupe, plus patru echipe de pe locul trei, cu cele mai bune linii de clasament, se vor califica în optimile de finală.