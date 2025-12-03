Deși André Duarte a fost prezentat pe rețelele de socializare ale FCSB, oficialii din Budapesta susțin că fotbalistul este în continuare legat contractual de Újpest.

Într-un comunicat transmis miercuri, clubul Újpest a precizat că rezilierea contractului cu efect imediat a jucătorului este „nelegală” și că va solicita despăgubiri prin proceduri juridice internaționale.

„În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public, Újpest FC confirmă că André Duarte a încetat raportul juridic de muncă cu clubul prin notificarea unei demisii cu efect imediat, ceea ce a condus la încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată. Clubul precizează că, pe întreaga durată a raportului de muncă, a acționat în mod legal, cu respectarea prevederilor contractului de muncă semnat de ambele părți, motiv pentru care consideră că demisia formulată este nelegală”, se arată în comunicatul clubului din Ungaria.

Reprezentanții clubului Újpest FC mai spun că au încercat să ia legătura cu jucătorul, dar nu au reușit.

„Újpest FC a inițiat demersuri imediate pentru contactarea jucătorului în vederea soluționării situației, însă domnul André Duarte s-a sustras complet de la orice formă de dialog. Prin conduita sa, jucătorul a cauzat prejudicii materiale semnificative clubului, motiv pentru care Újpest FC va demara de îndată procedurile juridice necesare în vederea recuperării prejudiciului”, se mai specifică în comunicat.

Pe 1 decembrie, FCSB îl anunța pe Duarte ca noul jucător al echipei, într-un comunicat.

„Campionii României anunță că Andre Duarte va evolua pentru echipa noastră începând cu luna viitoare. Fundașul portughez în vârstă de 28 de ani a efectuat deja vizita medicală și a semnat contractul, urmând să evolueze cu tricoul numărul 3”, au scris reprezentanții clubului bucureștean luni seară.