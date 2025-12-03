Presa maghiară despre meciul de handbal de azi: România a reușit o surpriză

Echipa națională de handbal a Ungariei a intrat în semifinale cu patru puncte. Meciul de handbal împotriva României este crucial pentru calificarea în sferturile de finală.

Schimbare în echipa de handbal a Ungariei

Extrema dreaptă Grosch s-a accidentat în meciul de sâmbătă împotriva Iranului. Potrivit Federației Maghiare de Handbal, ea nu este aptă de joc și nu a călătorit la Rotterdam.

Grosch a fost înlocuită de extrema dreaptă Anett Kovács de la MOL Esztergom. Kovács fusese declarată incapabilă să călătorească cu echipa din cauza unei accidentări musculare. Ea și-a revenit între timp și a sosit marți în Olanda.

O veste bună este că glezna Petrei Vámos va fi în regulă pentru meciul de handbal de astăzi.

Antrenorul maghiar: „Trebuie să continuăm ritmul”

Zoltán Szilágyi, antrenorul secund al echipei naționale, a vorbit cu Nemzeti Sport.

„Faza grupelor a fost un fel de încălzire înaintea sarcinilor mai dificile care ne așteaptă. Deocamdată, am făcut ceea ce era necesar pentru a obține victorii”, a spus antrenorul principal al DVSC.

„Primele noastre două meciuri împotriva Senegalului și Iranului nu au fost atât de intense. Elveția, însă, a jucat într-un ritm diferit. Ceea ce s-a întâmplat în prima repriză ar trebui să ne servească drept avertisment”, a continuat el.

„După pauză, ne-am găsit ritmul și am atins nivelul de intensitate de care vom avea nevoie. Trebuie să continuăm să jucăm la nivelul pe care l-am arătat în repriza a doua”.

Meciul cu România, crucial pentru calificare

Având în vedere raportul de forțe, Ungaria și România vor concura probabil cu Danemarca pentru locul al doilea și calificarea în runda următoare.

Szilágyi a spus despre români că au ajuns la Cupa Mondială cu o formație interesantă.

„Au destul de multe jucătoare bune la dribling. Jucătoare precum Stoica și Bazaliu au fost lăsate pe bancă din motive necunoscute. Înlocuitoarele lor sunt periculoase de la distanță mică, deoarece se apropie de zid cu un impuls mare”, a explicat antrenorul.

„Situațiile unu la unu vor fi deosebit de importante, deoarece uneori se aliniază cu trei playmakeri în poziții interioare. Trebuie să fim atenți la pasele lor, deoarece jocul lui Ostase este o parte importantă a tacticii lor”, a adăugat Szilágyi.

Portarul maghiar: „Un meci Ungaria-România este întotdeauna interesant”

Zsófi Szemerey, portarul echipei naționale, a declarat pentru molcsapat.hu că un meci împotriva României nu este niciodată unul obișnuit.

„Un meci Ungaria-România este întotdeauna interesant, indiferent de situație. Cred că acest lucru este valabil în orice sport, dar mai ales în handbal. Aceste două echipe cu o lungă istorie se întâlnesc destul de des”, a spus Szemerey.

„Nu numai antrenorul și multe jucătoare sunt noi în echipă, dar și stilul lor de joc s-a schimbat. Sunt mult mai rapide și nu se mai concentrează pe aruncări de la distanță, ci pe contraatacuri”, a explicat portarul.

„Noi trebuie să ne concentrăm în primul rând pe a ne face treaba așa cum am făcut-o la Campionatul European. Dacă le apărăm la fel de agresiv și de dur ca data trecută, vom reuși să le destabilizăm”, a continuat ea.

Ultimul meci de handbal între cele două echipe

Szemerey a privit înapoi la ultimul meci împotriva României din decembrie anul trecut. Echipa Ungariei l-a câștigat cu opt goluri, scor 37-29.

„Meciul decisiv împotriva României va fi un test foarte bun pentru toată lumea. Din fericire, îmi plac situațiile de acest gen. Într-un meci ca acesta, cei care vor să fie forța motrice a acestui ciclu olimpic vor trebui să-și dovedească valoarea”, a spus portarul de la Győri ETO.

„Coechipierele mele olandeze au spus că la Cupa Mondială sunt mulți fani români, care creează o atmosferă grozavă. Vom avea nevoie de tot sprijinul pe care îl putem obține”, a adăugat Szemerey.