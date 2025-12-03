Budăi cere transparență pentru ajutoarele acordate de România Ucrainei: „Aveți totuși o datorie și față de români”

Budăi susține că transparența este un drept fundamental al cetățenilor, deoarece este vorba de bani publici.

Budăi, fost ministru al Muncii, critică lipsa de transparență a autorităților române. El consideră că acest lucru face mult rău și lasă impresia fie că suma ar fi mai mare decât este în realitate, fie că s-au comis nereguli cu fondurile.

„În primul rând, este vorba de bani publici, de banii colectați din taxele și impozitele plătite de cetățenii români. Este un drept fundamental al cetățenilor să știe ce s-a întâmplat cu banii lor!

Apoi, cred că lipsa de transparență face mult rău. Se lasă impresia fie că suma ar fi mai mare decât este în realitate, fie că s-au comis nereguli cu aceste fonduri. Altfel, secretomania este greu de explicat…” – transmite acesta.

Critica invocării secretului militar

Deputatul PSD consideră penibil să se invoce secretul militar pentru a justifica lipsa de transparență. El face referire la fostul ministru USR care a folosit acest argument.

„SUA cum a putut să publice totul în detaliu, cu sume și cu liste amănunțite de echipamente militare? Nu este nicio problemă în cazul ajutoarelor mult mai consistente ale SUA, dar este grav dacă se află valoarea celor din România?”, a postat Budăi pe Facebook.

Budăi: Apel către USR pentru transparență

Marius Budăi se adresează celor de la USR, de la Apărare sau de la Externe. El le reamintește că au o datorie față de români și îi întreabă unde este transparența pe care au invocat-o de atâtea ori în opoziție.

Politicianul subliniază că cetățenii au dreptul fundamental să știe ce s-a întâmplat cu banii lor. Taxele și impozitele plătite de români trebuie să fie gestionate cu maximă transparență.

Toate statele care au sprijinit Ucraina au prezentat public valoarea ajutoarelor acordate. România ar trebui să facă la fel, susține deputatul PSD.