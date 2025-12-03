Raportul final al Pentagonului în cazul „Signalgate” va fi publicat în curând

Inspectorul general al Pentagonului a finalizat ancheta privind acuzațiile că secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar fi divulgat informații operaționale sensibile într-un grup de chat pe Signal.

Raportul, transmis lui Hegseth pe fondul unei presiuni crescânde

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a primit marți raportul final al inspectorului general, încheind o investigație de opt luni privind posibilitatea ca acesta să fi transmis informații clasificate despre loviturile militare americane planificate în Yemen, înainte de începerea operațiunilor, scrie NBC News.

Concluziile, solicitate de liderii Comitetului pentru Servicii Armate din Senat, Roger Wicker și Jack Reed, rămân nepublicate, deși oficialii se așteaptă ca raportul să apară public până la sfârșitul acestei săptămâni.

Ancheta a vizat dacă date operaționale transmise prin canale securizate de generalul Michael Erik Kurilla au fost ulterior distribuite pe platforme neclasificate, punând în pericol siguranța piloților trimiși în misiunea din martie.

Îngrijorări privind informațiile distribuite în mai multe chat-uri

Surse au declarat pentru NBC că detalii despre momentul loviturilor și ținte au apărut în grupuri de chat care includeau oficiali de rang înalt ai administrației Trump, membri ai familiei lui Hegseth și avocatul său personal.

Situația s-a amplificat după ce un editor de la The Atlantic a fost adăugat din greșeală în discuție, provocând îngrijorare bipartizană și declanșând revizuirea oficială.

Hegseth a susținut în mod repetat că nu a distribuit materiale clasificate, în timp ce Pentagonul a refuzat să comenteze imediat despre investigație sau eventuale măsuri corective.

O controversă paralelă crește presiunea

Raportul iminent apare în contextul în care Hegseth se confruntă cu o altă investigație privind o a doua lovitură autorizată asupra unei ambarcațiuni suspectate de contrabandă în Marea Caraibilor, o decizie contestată de parlamentari importanți, dar apărată de Casa Albă ca fiind în conformitate cu dreptul internațional.

Wicker și Reed au solicitat clarificări privind orice transfer de detalii clasificate pe platforme neclasificate și măsurile de remediere recomandate de anchetatori.