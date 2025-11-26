Șeful Pentagonului va vizita Republica Dominicană pentru discuții privind combaterea drogurilor

Pentagonul a confirmat vizita în Republica Dominicană , care are loc în contextul în care președintele Donald Trump își intensifică presiunile asupra omologului său venezuelean și inamicul său, Nicolas Maduro, acuzat de Washington că ar conduce un cartel de droguri, potrivit France24.

Biroul lui Hegseth a anunțat marți că acesta se va întâlni cu președintele dominican Luis Abinader, cu ministrul său al apărării și cu alți membri ai cabinetului „pentru a consolida relațiile în domeniul apărării și a reafirma angajamentul Americii de a apăra patria, de a proteja partenerii noștri regionali și de a asigura stabilitatea și securitatea în America”.

Anunțul a venit la o zi după ce Statele Unite au desemnat un presupus cartel de droguri venezuelean, Cartel de los Soles (Cartelul Soarelui), drept organizație teroristă străină.