Prima pagină » Știri externe » Șeful Pentagonului va vizita Republica Dominicană pentru discuții privind combaterea drogurilor

Șeful Pentagonului va vizita Republica Dominicană pentru discuții privind combaterea drogurilor

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, va vizita miercuri Republica Dominicană, un aliat apropiat al SUA în Caraibe, pentru discuții privind combaterea traficului de droguri, în contextul unui impas dintre Washington și Venezuela, au declarat oficiali.
Șeful Pentagonului va vizita Republica Dominicană pentru discuții privind combaterea drogurilor
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
26 nov. 2025, 04:35, Știri externe

Pentagonul a confirmat vizita în Republica Dominicană , care are loc în contextul în care președintele Donald Trump își intensifică presiunile asupra omologului său venezuelean și inamicul său, Nicolas Maduro, acuzat de Washington că ar conduce un cartel de droguri, potrivit France24.

Biroul lui Hegseth a anunțat marți că acesta se va întâlni cu președintele dominican Luis Abinader, cu ministrul său al apărării și cu alți membri ai cabinetului „pentru a consolida relațiile în domeniul apărării și a reafirma angajamentul Americii de a apăra patria, de a proteja partenerii noștri regionali și de a asigura stabilitatea și securitatea în America”.

Anunțul a venit la o zi după ce Statele Unite au desemnat un presupus cartel de droguri venezuelean, Cartel de los Soles (Cartelul Soarelui), drept organizație teroristă străină.