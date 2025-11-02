Libertatea presei, amenințată de Pentagon. Semnele unei propagande autoritare în SUA

Decizia a dus la plecarea mai multor reporteri consacrați și la acreditarea unor entități media acuzate de propagandă și dezinformare.

Pentagonul limitează libertatea presei

Noua politică de comunicare a Pentagonului a fost descrisă de experți ca un pas periculos către propaganda autoritară în SUA. Jurnaliștii au fost obligați să semneze un acord prin care acceptă să nu publice materiale care contrazic versiunile oficiale ale armatei. Cei care au refuzat — printre care reporteri de la The Atlantic, Fox News și Newsmax — au fost excluși de la conferințele de presă.

În locul lor au fost acreditați reprezentanți ai unor canale controversate precum LindellTV, The Epoch Times, Gateway Pundit și Timcast Media, unele dintre ele cu legături anterioare cu propaganda rusă și chineză.

Propaganda autoritară în SUA – de la control la confuzie

Anne Applebaum avertizează că obiectivul nu este doar controlul informației, ci crearea confuziei și neîncrederii. Noua strategie media ar putea transforma conferințele Pentagonului în spectacole de divertisment, menite să distragă atenția publicului.

Publicațiile acreditate sunt acuzate că promovează teorii conspiraționiste, știri false despre Ucraina sau declarații pro-Trump. „Dacă publicul nu va mai crede nimic, atunci nici nu va mai contesta nimic”, notează autoarea.

Efectele pe termen lung ale propagandei autoritare în SUA

Potrivit The Atlantic, această formă modernă de propagandă autoritară în SUA nu urmărește să îndoctrineze, ci să inducă apatie. Într-un climat dominat de inteligență artificială și platforme precum ChatGPT, Grok sau Gemini, riscul este amplificarea dezinformării și erodarea totală a încrederii în instituțiile statului.

Dacă armata, presa și publicul nu mai împărtășesc o realitate comună, avertizează autoarea, atunci însuși Pentagonul își poate pierde credibilitatea și eficiența operațională.