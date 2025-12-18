Prima pagină » Știri externe » SUA vor începe „imediat” testele nucleare. Washingtonul susține că Rusia și China fac același lucru

SUA vor începe „imediat” testele nucleare. Washingtonul susține că Rusia și China fac același lucru

Administrația americană apără poziția lui Donald Trump privind reluarea testelor nucleare. Washingtonul acuză Rusia și China că nu ar respecta moratoriul internațional privind testele nucleare cu randament zero și invocă riscuri de securitate în creștere.
SUA vor începe „imediat” testele nucleare. Washingtonul susține că Rusia și China fac același lucru
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Maria Miron
18 dec. 2025, 15:39, Știri externe

Poziția SUA a fost susținută oficial de Howard Solomon, însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite pe lângă Organizațiile Internaționale din Viena. „Din 2019, Statele Unite au semnalat că Rusia și China nu au respectat moratoriul privind testele nucleare cu randament zero”, a declarat Solomon, la reuniunea Organizației Tratatului de Interzicere Totală a Testelor Nucleare (CTBTO), citat joi de Associated Press.

SUA vor începe imediat testele nucleare

Statele Unite consideră că motivele de îngrijorare există în continuare, nefiind clarificate, retrase sau infirmate. Oficialul american susține că țara sa nu ar trebui să se limiteze unilateral dacă alte state înarmate nuclear desfășoară teste, chiar și cu randament foarte scăzut.

„Așa cum a indicat președintele Trump, Statele Unite vor începe activități de testare pe o bază de egalitate cu alte state înarmate nuclear. Acest proces va începe imediat”, a spus Solomon. El a dat asigurări că orice acțiune de acest fel ar fi realizată „în conformitate cu angajamentele privind transparența și securitatea națională”.

Trump: Rusia și China testează în subteran

Trump însuși a afirmat într-un interviu pentru CBS News că „Rusia și China testează, dar nu vorbesc despre asta”. Liderul american susține că aceste activități ar avea loc în subteran și ar fi dificil de detectat.

Casa Albă a întărit acest mesaj după ce un oficial a declarat sub protecția anonimatului că președintele a cerut ca SUA să acționeze „pe o bază de egalitate” cu alte țări, în condițiile în care „alte state și-au accelerat programele de testare”.

Moscova: acuzații „nefondate”

Washingtonul menționează și amenințarea reprezentată de Coreea de Nord, care a efectuat șase teste nucleare explozive în acest secol. Toate testele au fost identificate de rețeaua globală de monitorizare, instituită în 1996.

Totodată, americanii atrag atenția asupra unor probleme mai largi legate de Rusia. Printre acestea se numără „încălcările continue” ale tratatului New START și stocul „disproporționat de mare” de arme nucleare non-strategice.

Moscova a respins acuzațiile. Reprezentantul Rusiei, Mihail Ulianov, a calificat afirmațiile SUA drept „complet inacceptabile și nefondate”. Oficialul rus a avertizat că „reluarea testelor nucleare ar putea provoca daune semnificative regimului de neproliferare”. Deși nu au ratificat tratatul, China și Rusia susțin că respectă moratoriul privind testele nucleare.

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Care a fost cel mai căutat job în România în 2025. Salariul mediu net variază între 4.700 și peste 12.000 de lei
Gandul
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Cancan
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport
Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în închisoare, în România
Libertatea
Nu pune niciodată bradul de Crăciun în aceste 7 locuri. Atrage ghinionul și strică energia sărbătorilor
CSID
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor