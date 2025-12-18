SUA vor începe „imediat” testele nucleare. Washingtonul susține că Rusia și China fac același lucru

Poziția SUA a fost susținută oficial de Howard Solomon, însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite pe lângă Organizațiile Internaționale din Viena. „Din 2019, Statele Unite au semnalat că Rusia și China nu au respectat moratoriul privind testele nucleare cu randament zero”, a declarat Solomon, la reuniunea Organizației Tratatului de Interzicere Totală a Testelor Nucleare (CTBTO), citat joi de Associated Press.

SUA vor începe imediat testele nucleare

Statele Unite consideră că motivele de îngrijorare există în continuare, nefiind clarificate, retrase sau infirmate. Oficialul american susține că țara sa nu ar trebui să se limiteze unilateral dacă alte state înarmate nuclear desfășoară teste, chiar și cu randament foarte scăzut.

„Așa cum a indicat președintele Trump, Statele Unite vor începe activități de testare pe o bază de egalitate cu alte state înarmate nuclear. Acest proces va începe imediat”, a spus Solomon. El a dat asigurări că orice acțiune de acest fel ar fi realizată „în conformitate cu angajamentele privind transparența și securitatea națională”.

Trump: Rusia și China testează în subteran

Trump însuși a afirmat într-un interviu pentru CBS News că „Rusia și China testează, dar nu vorbesc despre asta”. Liderul american susține că aceste activități ar avea loc în subteran și ar fi dificil de detectat.

Casa Albă a întărit acest mesaj după ce un oficial a declarat sub protecția anonimatului că președintele a cerut ca SUA să acționeze „pe o bază de egalitate” cu alte țări, în condițiile în care „alte state și-au accelerat programele de testare”.

Moscova: acuzații „nefondate”

Washingtonul menționează și amenințarea reprezentată de Coreea de Nord, care a efectuat șase teste nucleare explozive în acest secol. Toate testele au fost identificate de rețeaua globală de monitorizare, instituită în 1996.

Totodată, americanii atrag atenția asupra unor probleme mai largi legate de Rusia. Printre acestea se numără „încălcările continue” ale tratatului New START și stocul „disproporționat de mare” de arme nucleare non-strategice.

Moscova a respins acuzațiile. Reprezentantul Rusiei, Mihail Ulianov, a calificat afirmațiile SUA drept „complet inacceptabile și nefondate”. Oficialul rus a avertizat că „reluarea testelor nucleare ar putea provoca daune semnificative regimului de neproliferare”. Deși nu au ratificat tratatul, China și Rusia susțin că respectă moratoriul privind testele nucleare.