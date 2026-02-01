Prima pagină » Știri externe » 15 mineri au murit după ce o dronă rusească a lovit un autobuz în Dnipropetrovsk

15 mineri au murit după ce o dronă rusească a lovit un autobuz în Dnipropetrovsk

Cincisprezece persoane au fost ucise și șapte au fost rănite, după ce o dronă rusească a lovit un autobuz care transporta mineri în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, din sud-estul țării, au anunțat duminică compania energetică DTEK și oficiali guvernamentali.
Iulian Moşneagu
01 feb. 2026, 18:48, Știri externe

Atacul a avut loc la câteva ore după ce Volodimir Zelenski a anunțat că săptămâna viitoare va avea loc o a doua rundă de discuții trilaterale, mediate de SUA, între Ucraina și Rusia, relatează Reuters.

DTEK a anunțat, într-un comunicat, că forțele ruse au comis un „atac terorist masiv” în regiune, iar toți cei uciși și răniți erau angajați ai companiei, care se întorceau acasă după terminarea turei.

Astăzi, inamicul a comis un atac cinic și țintit asupra lucrătorilor din sectorul energetic din regiunea Dnipropetrovsk”, a scris ministrul ucrainean al Energiei, Denîs Șmîhal, pe aplicația Telegram.

Poliția a precizat că atacul a avut loc în orașul Terenivka. Imagini publicate de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență arătau un autobuz carbonizat, cu geamuri sparte, ieșit de pe carosabil.

Mai devreme, duminică, oficiali regionali au anunțat că cel puțin nouă persoane au fost rănite după lovituri rusești asupra unei maternități și a unui bloc de locuințe din Zaporojie, în sud-estul Ucrainei.

