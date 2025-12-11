Tensiune uriașă în Asia. Bombardierele americane au patrulat alături de avioanele japoneze ca răspuns la exercițiile China-Rusia

Bombardiere americane s-au alăturat avioanelor japoneze într-o demonstrație de forță după exercițiile China-Rusia, potrivit Reuters. Autoritățile din Japonia au declarat că bombardierele americane B-52 au zburat alături de avioane japoneze F-35 și F-15

Bombardierele americane cu capacitate nucleară au zburat miercuri deasupra Mării Japoniei. În paralel, Japonia și SUA „și-au reafirmat hotărârea fermă de a preveni orice încercare unilaterală de a schimba status quo-ul prin forță și au confirmat poziția de pregătire atât a Forțelor de Autoapărare (SDF), cât și a forțelor americane”, a transmis joi Ministerul Apărării din Japonia prin intermediul unui comunicat.

Zborul celor două bombardiere strategice americane B-52, împreună cu trei avioane de vânătoare japoneze F-35 și trei avioane F-15, a reprezentat prima încercare a americanilor de a-și etala prezența militară în regiune după startul exercițiilor chinezilor.

Tensiune uriașă între marile puteri ale Asiei

Demonstrația s-a dorit un răspuns la zborul comun al bombardierelor chinezești și rusești în Marea Chinei de Est și Pacificul de Vest. Acesta a avut loc marți. Alte exerciții s-au desfășurat pe portavioane chineze. De asemenea, japonezii au relatat un incident legat de avioane și radare militare. Incidentul a atras critici din partea Washingtonului, care a declarat că „nu ajută pacea și stabilitatea regională” și a că alianța sa cu Japonia este „de neclintit”.

Atât Japonia, cât și Coreea de Sud găzduiesc numeroase forțe americane. În Japonia se află cea mai mare concentrare militară americană în străinătate, inclusiv un grup de portavioane și o forță expediționară a pușcașilor marini americani.

Joi, Ministerul Apărării din Taiwan a reclamat o prezență militară chineză sporită în jurul insulei. Radarele a detectat 27 de aeronave, inclusiv bombardiere H-6K cu capacitate nucleară, care efectuau o „patrulă comună de pregătire de luptă”, împreună cu nave de război.