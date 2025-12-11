Spital bombardat de militari. Martorii susțin că sunt zeci de victime

Atacul aerian a vizat un spital din vestul țării asiatice. Cel puțin 31 de persoane au murit, a declarat joi un lucrător umanitar aflat la fața locului, potrivit Le Figaro.

„Situația este teribilă. Sunt 31 de morți și credem că vor fi mai mulți. De asemenea, sunt 68 de răniți și vor fi mai mulți”, a spus Wai Hun Aung, referindu-se la atacul aerian efectuat miercuri seara asupra spitalului din orașul Mrauk U, în statul Rakhine, lângă granița cu Bangladesh.

Reprezentanții militarilor aflați la putere în urma loviturii de stat din 2021 nu au comentat acuzațiile.

Observatorii conflictului susțin că militarii și-au intensificat atacurile aeriene în ultima perioadă. Ofensiva împotriva forțelor care contestă puterea militară a țării s-a intensificat chiar înainte de alegeri.

Armata a programat alegerile parlamentare pe 28 decembrie, susținând că scrutinul va pacifica țara. Totuși, opoziția se teme că alegerile vor fi fraudate și că au rolul de a consolida autoritatea militarilor. Ca urmare, rebelii au anunțat că vor împiedica desfășurarea alegerilor în teritoriile pe care le controlează și pe care militarii încearcă să le recucerească.