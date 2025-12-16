Elon Musk continuă să sprijine Partidul Republican cu donații financiare semnificative 

Miliardarul Elon Musk a făcut recent donații semnificative campaniilor republicane pentru alegerile intermediare din 2026, a relatat marți Axios, citând surse informate despre această problemă, scrie Baha.

Conform raportului, Musk a sugerat că va continua să contribuie la campaniile republicane pe tot parcursul ciclului electoral de anul viitor, deoarece republicanii fac presiuni pentru a evita ca democrații să recâștige controlul asupra Congresului. Cu toate acestea, suma donațiilor lui Musk nu va fi dezvăluită până la publicarea rapoartelor privind finanțarea campaniei luna viitoare.

La începutul acestui an, Musk a declarat că își va forma propriul partid politic după ce s-a ciocnit cu președintele american Donald Trump. Cu toate acestea, se pare acum că cel mai bogat om din lume a abandonat această idee și și-a reînnoit sprijinul pentru republicani.