Eroul de la Bondi Beach: Povestea bărbatului care a înfruntat moartea pentru a salva vieți

Australia se mobilizează în jurul lui Ahmed Al-Ahmed, trecătorul de la Bondi Beach al cărui curaj extraordinar a contribuit la oprirea unui atac mortal, scrie DailyMail.

Vorbind de pe patul de spital, Ahmed Al-Ahmed, tatăl a două fetițe în vârstă de șase și șapte ani, născut în Siria, a rupt tăcerea, mulțumind susținătorilor și cerând națiunii să se roage pentru el.

Confruntarea cu atacatorul

Atacul a avut loc în timpul evenimentului Hanukkah by the Sea, la care participau sute de persoane pe plaja Bondi din Sydney.

Autoritățile spun că Sajid Akram a deschis focul de pe un pod pietonal, alături de fiul său în vârstă de 24 de ani, Naveed.

Imaginile video îl surprind pe Al-Ahmed atacându-l pe Sajid Akram din spate și smulgându-i arma din mâini.

El a îndreptat arma spre atacator, dar nu a tras, sprijinind-o în schimb de un copac.

La scurt timp, poliția l-a împușcat mortal pe Sajid Akram, iar Naveed Akram a fost grav rănit și reținut.

A bystander who was identified to be Ahmed El Ahmad a 43-year-old Muslim father of 2, jumped in to disarm one of the shooters at the Bondi beach mass shooting. He was shot twice, but is recovering. pic.twitter.com/VZfB1gkPzF — December 14, 2025

Răni grave și un mesaj de credință

Al-Ahmed a fost împușcat de mai multe ori în timp ce se adăpostea după confruntarea cu atacatorul.

El rămâne internat la Spitalul St George, la terapie intensivă, unde este supus mai multor intervenții chirurgicale.

Fostul său avocat de imigrație a declarat că Al-Ahmed a suferit cinci răni prin împușcare și ar putea avea leziuni nervoase permanente.

Vorbind pentru TRT World, Al-Ahmed și-a exprimat recunoștința și i-a rugat pe australieni să se roage ca „Allah să ușureze această încercare”.

Membrii familiei au dezvăluit că se temea că ar putea muri și le-a cerut rudelor să transmită mesaje celor dragi.

Recunoștința unei națiuni

Cincisprezece persoane, inclusiv o fetiță de 10 ani, au fost ucise în atac, cel mai grav din Australia din ultimele decenii.

În mijlocul durerii și șocului, faptele lui Al-Ahmed au devenit un simbol al curajului și unității.

Lideri politici, inclusiv premierul Anthony Albanese și premierul statului NSW, Chris Minns, i-au lăudat eroismul.

O petiție online prin care se cere acordarea Crucii de Valoare a Australiei pentru Al-Ahmed a strâns aproape 10.000 de semnături. Distincția este cea mai înaltă decorație pentru curaj din Australia și a fost acordată doar de cinci ori din 1975.

Autoritățile spun că intervenția sa a prevenit, cel mai probabil, pierderi de vieți și mai mari.

Context și moștenire

Al-Ahmed a ajuns în Australia din Siria în urmă cu mai bine de un deceniu și a devenit cetățean australian în 2022.

Familia sa a spus că a acționat fără a ține cont de religie sau origine, fiind preocupat doar de salvarea de vieți.

Pe măsură ce anchetele continuă, Australia l-a îmbrățișat ca pe un erou al cărui curaj a strălucit în mijlocul tragediei.