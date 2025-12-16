Prima pagină » Social » Recursul în casație formulat de Vlad Pascu a fost respins

Recursul în casație formulat de Vlad Pascu a fost respins

Cererile de recurs în casație formulate de inculpatul Matei Vlad Pascu şi de persoana interesată Fundaţia Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor au fost respinse, marți, de Înalta Curte de Casație și Justiție. Vlad Pascu a fost condamnat la 10 ani de închisoare după accidentul din 2 Mai.
Sursa foto: X
Laura Buciu
16 dec. 2025, 16:57, Social

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au respins, marți, cererea de recurs în casaţie, o cale extraordinară de atac, depusă de avocaţii lui Vlad Matei Pascu, după ce Curtea de Apel Constanţa l-a condamnat pe tânăr la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă şi alte infracţiuni rutiere.

„Respinge, ca inadmisibile, cererile de recurs în casație formulate de inculpatul Pascu Matei Vlad şi de către persoana interesată Fundaţia Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor împotriva deciziei penale nr. 1049/P din data de 21 august 2025, pronunțate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 4989/254/2023. Obligă recurentul-inculpat şi recurenta persoană interesată la plata sumei de câte 300 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, este minuta instanței.

Decizia ÎCCJ este definitivă.

Vald Pascu a fost condamnat după procese care au durat 2 ani

Curtea de Apel Constanța l-a condamnat pe Vlad Pascu joi, 21 august, la 10 ani de închisoare. Decizia este definitivă, iar Curtea a menținut decizia din primă instanță dată de Judecătoria Mangalia. Decizia vine la 2 ani și 2 zile de la producerea tragediei.

Vlad Pascu a primit 7 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, 2 ani și 8 luni de închisoare pentru vătămare corporală din culpă, 3 ani și 4 luni de închisoare pentru conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și 3 ani pentru părăsirea locului accidentului. În acest sens, instanța a hotărât o pedeapsă cumulată de 10 ani de închisoare pentru aceste fapte.

Tragedia s-a petrecut în data de 19 august 2023, în timp ce conducea pe DN 39, în apropiere de 2 Mai. Vlad Pascu a intrat într-un grup de pietoni, iar în urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi. Imediat după accident, Vlad Pascu a fugit de la fața locului şi a fost găsit de poliţişti, mai târziu, în Vama Veche.

