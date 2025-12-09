Prima pagină » Social » Polițist care le ducea deținuților telefoane și alcool, condamnat la închisoare cu suspendare

Un agent de poliție din cadrul unui centru de reținere și arestare preventivă din municipiul București a fost condamnat la închisoare cu suspendare după ce, contra unor sume de bani, le ducea deținuților telefoane și alcool.
09 dec. 2025, 12:08, Social

Direcția Generală Anticorupție (DGA) a anunțat că agentul de poliție a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Acordul a fost confrimat de instanță, iar polițistul a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani, 5 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare.

Acesta a fost acuzat că a luat mită de 13 ori și că a introdus introducerea în centru de deținere a unor telefoane și alte mijloace de comunicare la distanță, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor și alcool.

În perioada octombrie 2023 – mai 2025, polițistul a primit în mai multe rânduri de la un deținut sume de bani pentru introducerea de bunuri interzise și alimente, precum și pentru a permite persoanei încarcerate accesul la spații și facilități în condiții neprevăzute de lege.

De la un alt deținut, inculpatul a pretins și a primit bani pentru a-i pune la dispoziție telefonul mobil și pentru a-i permite accesul în curtea de plimbare, cu încălcarea dispozițiilor legale. Totodată, acesta a introdus băuturi alcoolice în centrul de reținere, în scopul consumului de către deținuți.

