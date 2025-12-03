Avocatul care și-a ucis iubita însărcinată a fost condamnat definitiv

La momentul la care a avut loc tragedia, Monica Cioată, tot avocat, era gravidă cu copilul lui Sebastian Felecanu, scrie Gândul.

Pe toată perioada procesului, avocatul a susținut că Monica Cioată „s-a sinucis”. De asemenea, Felecanu urmează să plătească și 210.000 euro cu titlu de daune morale, potrivit informațiilor făcute publice de avocatul Adrian Cuculis.

Anchetatorii au găsit noi dovezi incriminatorii, în cazul uciderii avocatei de 26 de ani, care a fost aruncată de la etaj de partenerul ei. Înregistrările descoperite de autorități au surprins ultimele momente din viața femeii, mai exact momentul conflictului cu cel care i-a luat viața.

Tânăra a fost găsită prăbuşită pe caldarâm, în faţa blocului ei.