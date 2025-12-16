Prima pagină » Știri externe » Liderii mai multor țări au decis înființarea unui organism internațional pentru despăgubiri de război datorate Ucrainei

Liderii mai multor țări, printre care și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au convenit, marți, să înființeze un organism internațional care să decidă asupra reparațiilor pentru a compensa Ucraina pentru războiul Rusiei.
Liderii mai multor țări au decis înființarea unui organism internațional pentru despăgubiri de război datorate Ucrainei
Diana Nunuț
16 dec. 2025, 16:28, Știri externe

Liderii mai multor ţări, printre care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, au asistat, marți, la Haga, la semnarea unui document pentru a lansa Comisia internaţională pentru revendicări.

Aceasta este un organism care va compensa Kievul pentru pagubele de sute de miliarde de dolari cauzate de atacurile ruseşti şi presupusele crime de război, relatează Reuters.

Documentul a fost semnat de 35 de țări, iar organismul lansat va evalua și va decide asupra cererilor de reparații, inclusiv asupra oricărei sume care trebuie plătită.

„Ne așteptăm ca fiecare mecanism de compensare… să fie pus în aplicare și să beneficieze de un sprijin internațional puternic și suficient, astfel încât oamenii să poată simți cu adevărat că orice fel de daune cauzate de război pot fi compensate. Acest război și responsabilitatea Rusiei pentru acesta trebuie să devină un exemplu clar, astfel încât alții să învețe să nu aleagă agresiunea”, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

„Exact de aici începe adevărata cale către pace”, a declarat preşedintele Zelenski. „Nu este suficient să forţăm Rusia să încheie un acord. Nu este suficient să o facem să înceteze uciderile. Trebuie să determinăm Rusia să accepte că există reguli în lume”, a mai completat liderul ucrainean.

Înființarea acestui organism are loc după crearea „Registrului daunelor”

Înființarea acestei comisii urmează creării unui așa-numit „Registru al daunelor”, care a primit deja peste 80.000 de cereri de despăgubiri din partea persoanelor fizice sau a organizațiilor, relevă sursa citată. Sediul comisiei va fi la Haga.

Al treilea pas va fi înființarea unui fond de compensare, iar în acest moment nu este clar cum va funcționa în practică această parte critică a procesului.

Punctul cheie al acestei comisii va fi modul în care se vor găsi fondurile necesare pentru reparații.

Liderii UE sunt sub presiune pentru a ajunge la un acord cu privire la ce se va face cu activele rusești înghețate, estimate la 200 de miliarde de euro, în cadrul summitului care începe joi.

Aceștia caută modalități de a finanța un împrumut către Kiev, care ar fi rambursat din eventualele reparații ale Rusiei către Ucraina.

