Frații Micula angajează o firmă de lobby americană în bătălia financiară cu statul român

Conflictul juridic dintre statul român și frații Ioan și Mircea Micula se întinde pe mai mult de un deceniu. Totul a pornit de la decizia Tribunalului Arbitral ICSID, care a obligat România să achite despăgubiri de peste 356 de milioane de dolari din cauza anulării anticipate a unui program de stimulente fiscale menit să atragă investiții.

Ulterior, instanțele europene au decis că plata acestor compensații ar constitui un ajutor de stat ilegal, interzicând României să efectueze transferul. Situația s-a complicat recent, când o instanță federală din SUA a respins solicitarea României de a se conforma deciziilor Curții de Justiție a UE (CJUE) din 2022.

Sprijin american: European Food apelează la „diplomați privați”

Pentru a-și întări poziția în Statele Unite, compania European Food SA a încheiat un parteneriat cu Saunders Global Diplomacy. Firma americană se autodefinește drept „o nouă clasă de specialiști în soluționarea problemelor globale”, iar scopul declarat al colaborării este facilitarea accesului la Congresul SUA, la Administrația prezidențială și la alte agenții federale de interes, mai arată Profit.ro.

Înființată în 2022, firma de lobby are în portofoliu colaborări cu corporații americane și entități din Israel, iar această alegere strategică indică intenția fraților Micula de a mobiliza susținere externă într-un moment crucial.

Anchete penale și presiuni fiscale

Această inițiativă de lobby din SUA are loc în contextul unor investigații desfășurate în România. Recent, companiile European Food și Transilvania General Import Export au intrat în atenția Parchetului General în cadrul „Operațiunii Jupiter”, fiind suspectate de un transfer ilicit de active în valoare de 163 de milioane de lei. În paralel, ANAF a instituit măsuri asigurătorii pentru a preveni orice încercare de a evita recuperarea fondurilor considerate ajutor de stat.

Ca răspuns, reprezentanții European Food au avut o reacție vehementă, acuzând autoritățile și mass-media de o campanie de „demonizare a investitorului”.

Poziție dificilă a României

Statul român a efectuat deja o plată de peste 912 milioane de lei către frații Micula în 2019, sumă pe care Comisia Europeană a clasificat-o ulterior drept ajutor de stat ilegal. Mai sunt de plată peste 40 de milioane de dolari, la care se adaugă dobânzi, însă România nu poate achita acești bani fără a încălca deciziile CJUE.

Ministerul Justiției a comunicat că va continua demersurile de contestare a sumelor, respectând în același timp obligațiile impuse de legislația europeană.

Litigiul Micula vs. România a devenit un exemplu emblematic al conflictului dintre deciziile de arbitraj internațional și normele de concurență ale Uniunii Europene. Prin contractarea firmei de lobby americane, investitorii semnalează că sunt pregătiți să intensifice presiunea diplomatică asupra autorităților de la București.