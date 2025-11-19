Un terorist condamnat pe viață ar putea fi despăgubit în Marea Britanie. El susține că izolarea l-a făcut retras, temător și paranoic

Un judecător britanic a criticat modul în care a fost ținut deținutul, susținând că regimul de izolare impus lui Sahayb Abu a depășit limitele permise. El consideră situația abuzivă, având în vedere că Abu a stat până la 22 de ore pe zi singur în celulă, mai multe luni la rând.

Decizia deschide calea pentru acordarea unor compensații financiare. Teroristul, condamnat pe viață în 2021 pentru pregătirea unui atac deosebit de violent, a acuzat autoritățile că l-ar fi supus unui regim care i-ar fi afectat grav sănătatea mintală. Ancheta a arătat că Abu pregătise un atac cu cuțite în spațiul public, folosind o sabie și un cuțit achiziționate special în acest scop.

El trebuie să execute minimum 19 ani înainte de a putea solicita eliberarea condiționată.

Teroristul spune că izolarea l-ar fi afectat psihic

Abu a fost plasat în mai multe centre de izolare după ce autoritățile au raportat că încerca să răspândească ideologie extremistă în rândul altor deținuți și să-și atragă adepți. Mutat succesiv între trei închisori de maximă securitate – Frankland, Woodhill și Full Sutton – el ar fi stat luni întregi aproape complet singur.

Potrivit documentelor depuse în instanță, dezvăluite de The Telegraph, deținutul a declarat că a devenit „paranoic”, „foarte retras” și „constant temător”, ajungând să creadă că „viața sa nu mai are niciun sens”.

Instanța critică izolarea prelungită

Judecătorul Sheldon a reproșat modul în care autoritățile au gestionat cazul, spunând că izolarea prelungită „nu poate fi justificată substanțial” și că suferința deținutului „depășește cu mult elementul inevitabil de suferință” ce vine la pachet cu un astfel de regim. Magistratul a precizat în decizie că Abu suferă de stres post-traumatic și că Ministerul Justiției „nu i-a oferit niciun tratament terapeutic”, deși acesta avea un istoric documentat de traumă.

„Niciun factor de decizie rezonabil nu ar fi putut ignora necesitatea unei evaluări esențiale de sănătate mintală”, a notat judecătorul în hotărâre. El a explicat că regimul sever de izolare ar putea fi suportabil pentru un deținut obișnuit, însă Abu „nu era un astfel de prizonier”.

Marea Britanie ar putea fi obligată la plata unor compensații

În continuare, judecătorul urmează să stabilească dacă „justa satisfacție” (forma de compensare prevăzută de CEDO pentru încălcarea drepturilor omului), presupune acordarea de despăgubiri financiare. Avocații lui Abu susțin că, în afară de o perioadă scurtă de opt săptămâni în care a avut acces la un alt deținut, acesta a fost privat complet de asociere umană.

Ministerul Justiției a contestat acuzațiile, însă decizia instanței ar putea obliga statul britanic să despăgubească un deținut condamnat pentru terorism, caz care a stârnit deja controverse în Regatul Unit.

Cei doi frați vitregi ai teroristului încarcerat în Marea Britanie s-au alăturat grupării teroriste Statul Islamic (ISIS) în Siria, organizație cunoscută pentru atacuri extremiste și controlul brutal exercitat asupra unor teritorii din Orientul Mijlociu. Autoritățile au informații că ambii au fost uciși acolo.