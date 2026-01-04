Avioane britanice și franceze au atacat poziții ISIS în Siria

Atacul a avut loc în munții de la nord de orașul antic Palmyra, în centrul Siriei, împotriva unei instalații ocupate de ISIS „cel mai probabil pentru depozitarea armelor și explozibililor”, a precizat ministerul într-un comunicat, potrivit Le Figaro.

Avioanele britanice „au folosit bombe ghidate Paveway IV pentru a viza mai multe tuneluri de acces care duceau la instalație. O evaluare detaliată este în curs de desfășurare, dar primele indicii arată că ținta a fost lovită cu succes”, a adăugat el, fără a specifica rolul aeronavei franceze. „Nu există nicio indicație că acest atac a reprezentat un risc pentru civili, iar toate aeronavele noastre s-au întors în siguranță”, a declarat ministerul.

„Această acțiune demonstrează leadershipul și hotărârea Regatului Unit de a fi alături de aliații săi pentru a eradica orice reapariție a Daesh și a ideologiilor sale periculoase și violente în Orientul Mijlociu”, a declarat secretarul britanic al Apărării, John Healey.

În timpul războiului din Siria, care a început în 2011 cu proteste pro-democrație, ISIS a controlat vaste teritorii, inclusiv regiunea Palmyra, înainte de a fi învins de coaliția internațională în 2019. Cu toate acestea, luptătorii săi, care s-au retras în vastul deșert sirian, continuă să comită atacuri sporadic.

La sfârșitul lunii decembrie, Statele Unite au anunțat că au atacat „fortărețele” ISIS din Siria, ucigând cel puțin cinci jihadiști, potrivit unui ONG, la o săptămână după un atac în care au murit trei americani.