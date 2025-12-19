Înșelătorie de tip romance scam. Un bărbat care s-a dat drept agent MI6, obligat să-i plătească victimei 125.000 de lire sterline

Acklom a fost închis pentru că a păcălit-o pe Carolyn Woods, o femeie divorțată, să îi dea toți banii ei după ce i-a promis că se va căsători cu ea.

Acesta a lăsat-o fără niciun ban și cu gânduri suicidale când a fugit în străinătate, înainte ca Sky News să îi dea de urmă în Spania și Elveția, de unde a fost extrădat în 2019.

Ulterior, el a fost extrădat înapoi în Spania pentru a ispăși o pedeapsă de care fugise acolo.

La finalul unei serii de audieri desfășurate pe parcursul a cinci ani la Tribunalul din Bristol, avocații au căzut de acord că Acklom, în vârstă de 52 de ani, a obținut 710.000 de lire sterline din frauda împotriva lui Woods, dar că activele sale identificabile sunt de doar 125.000 de lire sterline.

El va fi condamnat la doi ani de închisoare dacă nu respectă ordinul de plată. Judecătorul a emis ordinul de confiscare a sumei de 125.000 de lire sterline împotriva lui Acklom, în favoarea victimei, dar a declarat că există șanse mici ca acesta să o plătească.

Care este părerea judecătorului

Judecătorul a declarat: „Ea a fost atrasă de determinarea lui de a o secătui de resurse și a fost privată de demnitate prin exercitarea puterilor sale extraordinare de escroc, rafinate de-a lungul multor ani. Șansele ca această instanță să recupereze vreun ban de la el s-au evaporat practic atunci când a fost extrădat în Spania”.

El a adăugat că singurul beneficiu al acestui ordin este că Acklom nu se va mai putea întoarce niciodată în Marea Britanie din cauza pedepsei cu închisoarea prevăzute în caz de neplată, ceea ce va cruța alte potențiale victime.

„Mi-au prelungit suferința”

Woods a declarat pentru Sky News: „Toată treaba a fost o pierdere de timp și nu a făcut decât să-mi prelungească suferința pentru încă șase ani. Am auzit că sistemul de justiție penală nu este adecvat scopului său, iar aproape tot ce s-a întâmplat în ultimii peste 12 ani a scos în evidență acest lucru. Infractorii trebuie să râdă de noi”.