Romtehnica cere despăgubiri de aproape 40 milioane euro de la Otokar pentru livrări întârziate de vehicule blindate

Compania Romtehnica a înaintat două cereri de despăgubire către Otokar, vizând întârzieri în furnizarea vehiculelor, dar și neîndeplinirea obiectivelor privind producția locală a blindatelor.

Producătorul turc a contestat cererile în instanță, dar va efectua totuși plata datorată, continuând discuțiile pentru o rezolvare amiabilă, notează profit.ro.

Contractul prevede livrarea unui total de 1.059 de vehicule tactice COBRA II 4×4, primele 278 fabricate în Turcia și restul de 781 produse în România, livrările fiind planificate să se finalizeze în termen de cinci an.

Romtehnica a reclamat neîndeplinirea obiectivelor intermediare pentru pregătirea producției locale și întârzierea a 194 de unități din primul lot fabricat în Turcia.

Contractul dintre Otokar și Ministerul Apărării Naționale, semnat în noiembrie 2024 are o valoare de aproximativ 857 milioane euro fără TVA, fiind cel mai mare acord de export de vehicule blindate cu un singur echipament din Turcia.