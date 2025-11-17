Hackerul care a spart conturile unor celebrități precum Elon Musk, Jeff Bezos și Barack Obama, obligat să plătească 4,1 milioane de lire în Bitcoini

În iulie 2020, hackerul a spart conturile mai multor vedete din SUA, precum Barack Obama, Joe Biden, Jeff Bezos, Elon Musk sau Kim Kardashian. Folosindu-se de identitatea lor, O’Connor le-a cerut utilizatorilor să doneze Bitcoini, sub pretextul că vor fi plătiți dublu.

Prejudiciul creat de O’Connor și complicii săi se ridică la peste 794.000 de dolari, echivalentul a 629.000 de lire sterline, în criptomonede.

Luni, Tribunalul Coroanei a decis ca hackerul britanic să plătească suma de 4,1 milioane de lire sterline, echivalentul a 42 de Bitcoini.

Ordinul de recuperare civilă dat de Tribunalul Coroanei, care a evaluat activele lui O’Connor a fost emis săptămâna trecută, în urma înghețării proprietăților hackerului, pe care procurorii le-au asigurat în timpul procedurii de extrădare.

„Chiar și atunci când o persoană nu este condamnată în Regatul Unit, putem totuși să ne asigurăm că aceasta nu beneficiază de pe urma infracțiunilor comise”, a declarat procurorul britanic Adrian Foster.

Condamnat la închisoare în SUA

Hackerul în vârstă de 26 de ani a fost condamnat la închisoare în SUA în anul 2023, după ce a pledat vinovat pentru infracțiunile de intruziune informatică, fraudă electronică și extorcare.

El a fost arestat inițial în Spania și ulterior extrădat în SUA, după ce Curtea Supremă spaniolă a decis ca el să fie condamnat în Statele Unite, pentru că, atât dovezile, cât și victimele se află acolo.