Cinci zile de doliu, în Elveția, după incendiul în care au murit 40 de oameni

Elveția va ține cinci zile de doliu după ce un incendiu „fără precedent” a mistuit un bar aglomerat, ucigând aproximativ 40 de persoane și rănind 115 persoane care sărbătoreau la o petrecere de Revelion în stațiunea de schi alpină Crans-Montana.
Sursă foto: Pexels
Laurentiu Marinov
02 ian. 2026, 02:53, Știri externe

Președintele țării, Guy Parmelin, a descris incendiul ca fiind unul dintre cele mai traumatizante evenimente din istoria Elveției. „A fost o dramă de o amploare necunoscută”, a spus el, adăugând un omagiu numeroaselor „vieți tinere care au fost pierdute și întrerupte”, potrivit The Guardian.

Elveția le datorează acelor tineri, ale căror „proiecte, speranțe și vise” au fost zădărnicite, să se asigure că o astfel de tragedie nu se va mai întâmpla niciodată, a adăugat președintele.

Într-o regiune aglomerată de turiști care schiază pe pârtii, autoritățile au făcut apel la populație la prudență în zilele următoare. I-au îndemnat să evite orice accidente care ar putea necesita resurse medicale deja suprasolicitate.

