Liderul nord-coreean Kim Jong Un și-a dus fiica la mausoleul familiei

Familia Kim a condus Coreea de Nord cu o mână de fier timp de decenii, iar un cult al personalității care înconjoară așa-numita lor „linie genealogică Paektu” domină viața de zi cu zi în această țară izolată.

Actualul lider, Kim Jong Un, este al treilea în linia de succesiune a singurei monarhii comuniste din lume, după tatăl său, Kim Jong Il, și bunicul său, Kim Il Sung.

Cei doi bărbați, supranumiți „lideri eterni” în propaganda de stat, sunt adăpostiți în Palatul Soarelui Kumsusan, un vast mausoleu din centrul orașului Phenian.

Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA), administrată de stat, a relatat că Kim Jong Un a vizitat palatul, însoțit de înalți oficiali. Și imaginile publicate de agenție o arătau pe fiica lui, Ju Ae.

Următoarea în ordinea de succesiune

Agenția de spionaj din Coreea de Sud a declarat anul trecut că se înțelege că ea este următoarea în ordinea de succesiune la conducerea Coreei de Nord, după ce și-a însoțit tatăl într-o vizită importantă la Beijing.

Ju Ae a fost prezentată publicului în 2022, când și-a însoțit tatăl la lansarea unei rachete balistice intercontinentale.

Presa de stat nord-coreeană a numit-o de atunci „copilul iubit” și „o persoană de călăuzire” – „hyangdo” în coreeană – un termen rezervat de obicei liderilor de rang înalt și succesorilor acestora.

Înainte de 2022, singura confirmare a existenței sale venise de la fosta vedetă NBA Dennis Rodman, care a vizitat Coreea de Nord în 2013.