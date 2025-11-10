Un proiect de lege israelian care propune pedeapsa cu moartea pentru „teroriști” trece de primul vot parlamentar

Un proiect de lege care propune pedeapsa cu moartea pentru „ teroriști ” a trecut luni în primă lectură în parlamentul israelian, o măsură care s-ar putea aplica palestinienilor condamnați pentru atacuri mortale împotriva israelienilor, potrivit France24.

Amendamentul la codul penal, cerut de ministrul de extremă dreaptă al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, și aprobat de Comitetul pentru Securitate Națională, a fost aprobat cu 39 de voturi pentru și 16 împotrivă. Acesta trebuie să treacă de o a doua și a treia lectură înainte de a deveni lege.

Ultima execuție, nazistul Eichmann, în 1962

Votul a avut loc pe fondul unui armistițiu tensionat cu Hamas în războiul din Gaza.Deși pedeapsa cu moartea există pentru un număr mic de infracțiuni în Israel, acesta a devenit de facto o țară aboliționistă – autorul Holocaustului nazist Adolf Eichmann a fost ultima persoană executată în 1962.

Ben Gvir amenințase că își va retrage partidul Puterea Evreiască din coaliția de guvernare dacă legea nu va fi supusă la vot.

O declarație a comisiei de securitate care include nota explicativă a proiectului de lege spunea: „Scopul său este de a elimina terorismul de la rădăcină și de a crea un factor de descurajare puternic”.

„Se propune ca un terorist condamnat pentru crimă motivată de rasism sau ură față de public și în circumstanțe în care actul a fost comis cu intenția de a dăuna statului Israel… să fie condamnat la pedeapsa cu moartea – obligatorie”, se arată în declarație.

Ministerul palestinian de Externe: „o nouă formă de escaladare a extremismului”

Un armistițiu în Gaza a intrat în vigoare luna trecută, iar guvernul încă discută cu Statele Unite și cu alte state condițiile de prelungire a măsurii.

Hamas a declarat că legea propusă „întruchipează fața fascistă urâtă a ocupației sioniste necinstite și reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional”.

Ministerul palestinian de Externe, cu sediul la Ramallah, a numit-o „o nouă formă de escaladare a extremismului și criminalității israeliene împotriva poporului palestinian”.