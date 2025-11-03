Parlamentul israelian aprobă proiectul de lege privind pedeapsa cu moartea în Israel pentru autorii „atacurilor teroriste”

Inițiativa este susținută de ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben Gvir, cunoscut pentru pozițiile sale de extremă dreapta.

Amendamentul la codul penal, votat în cadrul comisiei, urmează să fie transmis plenului Knessetului pentru prima lectură, în cadrul procesului legislativ israelian ce presupune trei voturi înainte de adoptare. Potrivit oficialilor guvernamentali, inclusiv mediatorului pentru ostatici Gal Hirsch, premierul Benjamin Netanyahu susține acest demers legislativ.

Scopul proiectului privind pedeapsa cu moartea în Israel: eliminarea terorismului

În nota explicativă a comisiei, se arată că obiectivul proiectului de lege privind pedeapsa cu moartea în Israel este „de a elimina terorismul de la rădăcină și de a crea un factor de descurajare puternic”. Textul prevede că orice „terorist găsit vinovat de crimă motivată de ură sau rasism trebuie condamnat la moarte”, fără posibilitatea ca această sancțiune să fie opțională.

Proiectul a fost prezentat de un membru al partidului Otzma Yehudit (Puterea Evreiască), condus de Itamar Ben Gvir, care a avertizat că nu va mai sprijini coaliția guvernamentală condusă de Netanyahu dacă inițiativa nu ajunge la vot până la 9 noiembrie.

Ben Gvir: „Există o singură pedeapsă – pedeapsa cu moartea în Israel pentru teroriști”

Într-o declarație oficială, ministrul Ben Gvir a subliniat că „orice terorist care se pregătește să comită o crimă trebuie să știe că există o singură pedeapsă – pedeapsa cu moartea”. Recent, acesta a publicat și o înregistrare video în care apare în fața unor prizonieri palestinieni, cerând aplicarea pedepsei capitale.

Dacă proiectul va fi adoptat în cele trei lecturi din Knesset, Israelul ar deveni una dintre puținele democrații occidentale care aplică pedeapsa cu moartea, măsură care a stârnit deja controverse atât pe plan intern, cât și internațional.