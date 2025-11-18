Un ministru radical israelian pledează pentru „asasinate selective” împotriva autorităților palestiniene și pentru arestarea președintelui palestinian

Ministrul israelian al Securității Naționale, adept al supremației și colonizatorul Itamar Ben-Gvir, a pledat luni pentru folosirea „asasinatelor selective” împotriva unor oficiali palestinieni și pentru arestarea președintelui palestinian Mahmud Abbas, cunoscut ca Abu Mazen, dacă ONU aprobă o rezoluție care menționează posibilitatea unui stat palestinian, notează EFE.

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, „trebuie să anunțe că Abu Mazen nu are imunitate. Dacă accelerează recunoașterea acestui stat inventat, dacă ONU îl recunoaște, dumneavoastră, domnule prim-ministru, trebuie să ordonați asasinate selective ale înalților oficiali ai Autorității Palestiniene, care sunt teroriști în toate sensurile cuvântului”, a declarat Ben-Gvir la începutul reuniunii săptămânale a partidului său de extremă dreapta, Puterea Evreiască.

Declarațiile sale, difuzate pe canalul oficial al Knessetului (Parlamentul), apar în contextul în care Consiliul de Securitate al ONU urmează să voteze astăzi o rezoluție susținută de SUA, care ar trebui să avanseze planul președintelui american Donald Trump pentru Gaza. Proiectul menționează „o cale către autodeterminare și crearea unui stat palestinian”.

Rezoluția, potrivit unor relatări precum cele ale CNN, abordează și formarea unui Consiliu de Pace care să administreze Gaza timp de doi ani și să supravegheze dezarmarea Hamas, cu sprijinul unor forțe internaționale și al poliției palestiniene.

Totuși, se așteaptă ca Rusia, care a prezentat un plan alternativ, să aplice veto.

„Arestați-l pe Abu Mazen și mă ocup eu de el”

Dacă rezoluția va fi aprobată, Ben-Gvir i-a cerut lui Netanyahu să ordone și arestarea lui Abu Mazen, despre care a spus că „are deja o celulă pregătită în închisoare, unde va primi același tratament ca orice terorist”.

„Arestați-l pe Abu Mazen și mă ocup eu de el”, a declarat acesta.

Cel puțin 98 de deținuți palestinieni au murit în închisori sau centre de detenție de la 7 octombrie 2023, inclusiv din cauza torturii, a lipsei de hrană sau a neglijenței medicale, potrivit unor mărturii și expertize medico-legale publicate astăzi într-un raport al ONG-ului israelian Medici pentru Drepturile Omului din Israel.

Această cifră, considerată conservatoare de ONG, întrucât sute de palestinieni din Gaza sunt încă dispăruți, deși se crede că au fost arestați, echivalează cu aproape un deces pe săptămână în doi ani.