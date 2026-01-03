Doi morți, printre care un copil de trei ani, după atacul cu rachete asupra orașului Harkov

Un bloc de apartamente cu mai multe etaje a fost aproape complet distrus în urma atacului cu două rachete de vineri după-amiază, pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a calificat drept „atroce”, scrie BBC.

Oficialii din Harkov spun că sub dărâmături au fost găsite cadavrele unei femei și ale unui copil de trei ani, informațiile preliminare sugerând că cei doi ar putea fi mamă și fiu.

„Din păcate, așa tratează rușii viața și oamenii – continuă să ucidă, în ciuda tuturor eforturilor depuse de comunitatea internațională, și în special de Statele Unite, în cadrul procesului diplomatic”, a scris Zelenski pe X.

Dintre cei 28 de răniți, printre care se află și un bebeluș de șase luni, 16 au fost transportați la spital.

O operațiune de căutare și salvare este în curs de desfășurare, cu peste 80 de voluntari.

Ministerul Apărării din Rusia a negat informațiile privind atacul, sugerând pe Telegram că explozia a fost cauzată de detonarea muniției ucrainene.

Atacul are loc în contextul în care Ucraina urmează să găzduiască sâmbătă la Kiev discuții cruciale.

Zelenski afirmă că se așteaptă ca aproximativ 15 țări să participe la discuții, alături de reprezentanți ai Uniunii Europene și ai NATO, iar o delegație a SUA se va alătura reuniunii prin videoconferință. Aceasta are loc înaintea reuniunii liderilor „Coaliției celor dispuși”, care va avea loc în Franța pe 6 ianuarie.